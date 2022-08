XV de France: "Ca m’excite", Jalibert évoque la concurrence avec Ntamack

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, Matthieu Jalibert s’est penché sur la concurrence avec Romain Ntamack au poste de numéro 10 du XV de France. Le Bordelais veut se faire une place de titulaire.

Il y a des performances qui marquent les esprits. Celles de Romain Ntamack, demi d’ouverture de l’équipe de France durant le dernier Tournoi des VI Nations remporté par les Bleus, en font partie. Matthieu Jalibert, son concurrent au poste qui a été freiné par les blessures durant le Tournoi, en a conscience.

"Je n’aime pas parler de hiérarchie, a-t-il expliqué dans un entretien accordé au Midi Olympique. Après, je ne me voile pas la face : Romain a sans doute marqué des points durant le Tournoi des VI Nations. Mais, peu importe. Dans ma tête, tout est clair. Quand je suis appelé en équipe de France, qu’importent les joueurs avec qui je suis en concurrence, c’est pour essayer d’être le meilleur possible et de tout donner pour l’équipe."

"C’est probablement ce qui me rend meilleur"

Le Bordelais assure avoir toujours en lui "cet objectif d’être titulaire". Il y a eu droit lors de la tournée d’été des Bleus au Japon, début juillet. Ntamack était laissé au repos et Jalibert a été titulaire lors des deux rencontres face aux Japonais. Il sait qu’il jouait gros. "J’ai tout donné pour prouver au staff qu’il pouvait compter sur moi", assure-t-il.

L’ouvreur de l’UBB est aussi persuadé d’une chose : cette concurrence le rend meilleur. "Je ne suis pas du genre à renoncer. Je vais travailler dur pour faire les meilleurs matchs possibles avec mon club et répondre présent si je suis appelé en équipe de France. Cet état d’esprit, il m’anime depuis mon plus jeune âge. Et je vais vous faire une confidence : la concurrence, ça me plaît, ça m’excite. C’est probablement ce qui me rend meilleur." C’est tout ce dont a besoin le XV de France.