Stade Toulousain: Romain Ntamack n'est pas contre une "expérience à l'étranger"

Interrogé par l'AFP après sa prolongation de contrat avec le Stade Toulousain jusqu'en 2028, Romain Ntamack a expliqué qu'il pourrait être intéressé par une "expérience à l'étranger" si l'occasion se présentait.

Fraîchement prolongé par le Stade Toulousain jusqu'en 2028, Romain Ntamack (23 ans) s'est livré dans un entretien pour l'AFP. L'ouvreur français a révélé qu'il pourrait se laisser tenter d'aller voir ailleurs, mais pas n'importe où. "Pour l'instant, je ne me vois pas dans un autre club en France. À la limite à l'étranger, on en a parlé un peu pour une petite expérience après la Coupe du monde. À voir ce qu'on peut faire. Si ce n'est pas faisable, je resterai ici, mais s'il y a une opportunité de tenter une expérience à l'étranger, peut-être".

"Une évidence de rester"

Formé au club, où il a pris sa première licence en 2003, le double champion de France n'a pas hésité une seule seconde avant de prolonger son nouveau bail. "Je n'avais pas d'autre idée en tête. Je suis né ici, j'ai toujours vécu ici, je suis très attaché à la ville et à la région. C'était une évidence pour moi de rester. C'est dans la continuité de l'histoire que j'ai avec le club. On a de bons résultats, je n'ai aucune raison d'aller voir ailleurs. Tous mes amis sont ici, que ce soit à l'extérieur ou dans le club. Tous pour la plupart ont également prolongé (Peato Mauvaka jusqu'en 2026, Antoine Dupont, Cyril Baille, François Cros et Thomas Ramos jusqu'en 2027, Julien Marchand jusqu'en 2028). Il y a un beau projet qui se construit sur le long terme."

Alors que se profile la fin de championnat de Top 14, Romain Ntamack devrait disputer les barrages avec le club toulousain, qui les rejoindra en cas de succès contre la lanterne rouge Biarritz dimanche, pour tenter de conserver le Bouclier de Brennus après avoir perdu sa couronne européenne en demi-finale face au Leinster.