XV de France: Dulin à nouveau renvoyé en club

Avant la rencontre du XV de France face à la Géorgie dimanche (14h, à Bordeaux), le sélectionneur Fabien Galthié a livré une liste de quatorze joueurs remis à disposition de leur, club en vertu de la convention entre la FFR et la LNR. Parmi eux, se trouve le Rochelais Brice Dulin.

Ce dimanche à 14h, le XV de France affrontera, dans la cadre de la Tournée de novembre, la Géorgie à Bordeaux dans un stade Matmut Atlantique qui devrait être copieusement garni. Avant d’annoncer vendredi la liste des 23 joueurs retenus pour participer à cette rencontre, le sélectionneur Fabien Galthié sait déjà quels joueurs sont renvoyés dans leur club, en vertu de la convention signée entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et la FFR.

Ce mercredi, la Fédération française de rugby (FFR) a nommé les 14 éléments concernés. Parmi eux, se trouve l’arrière de la Rochelle, Brice Dulin (31 ans). L'arrière aux 36 sélections n’est pas convoqué.

Victimes de pépins physiques, l’arrière de Bordeaux-Bègles, Romain Buros (24 ans), et le deuxième ligne de Montpellier, Florian Verhaeghe (24 ans), vont logiquement quitter Marcoussis. À noter que le pilier de Toulouse Dorian Aldegheri (28 ans) ne sera pas non plus de la partie, tout comme le deuxième ligne de Lyon, Killian Geraci (22 ans).

Pour rappel, le XV de France affrontera ensuite la Nouvelle-Zélande samedi 20 novembre à 21h.

La liste des 14 joueurs renvoyés dans leur club

• Dorian ALDEGHERI (Stade Toulousain, 9 sélections)

• Alexandre BECOGNEE (Montpellier Herault Rugby, 1 sélection)

• Dylan CRETIN (Lyon Olympique, 10 sélections)

• Ibrahim DIALLO (Racing 92, 1 sélection)

• Killian GERACI (Lyon Olympique, 3 sélections)

• Dany PRISO (Stade Rochelais, 14 sélections)

• Florian VERHAEGHE (Montpellier Herault Rugby, 0 sélection)

• Pierre-Louis BARASSI (Lyon Olympique, 3 sélections)

• Romain BUROS (Union Bordeaux Bègles, 0 sélection)

• Brice DULIN (Stade Rochelais, 36 sélections)

• Yoram MOEFANA (Union Bordeaux Bègles, 2 sélections)

• Vincent RATTEZ (Montpellier Herault Rugby, 8 sélections)

• Donovan TAOFIFENUA (Racing 92, 0 sélection)

• Tani VILI (ASM Clermont Auvergne, 0 sélection)