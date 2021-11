XV de France: 14 joueurs libérés avant l'Argentine, dont Dulin et Le Roux

Le deuxième ligne Bernard Le Roux et l'arrière Brice Dulin, régulièrement titulaires du XV de France, n'affronteront pas l'Argentine, samedi, avec les Bleus puisqu'ils ont été remis à disposition de leurs clubs, a annoncé mercredi la Fédération française de rugby.

Alors que le XV de France s’apprête à défier l’Argentine, samedi (21h) dans le cadre de sa tournée d’automne, plusieurs joueurs du groupe formé par le staff de Fabien Galthié fouleront bien les pelouses du Top 14 le week-end prochain, comme le prévoit la convention qui lie la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR).

Un certain nombre d’entre eux étaient déjà concernés le week-end dernier, notamment les deux joueurs les plus capés parmi ces 14 éléments: Brice Dulin (36 sélections) et Bernard Le Roux (41 sélections).

Dylan Cretin également libéré

Appelé pour remplacer Gabin Villière, l'ailier Vincent Rattez (9 sélections), qui n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis le mois de novembre dernier et un match d’Autumn Nations Cup remporté face à l’Ecosse, quitte lui aussi le regroupement, direction l’Hérault, où il sera mis à la disposition de son club de Montpellier.

Parmi les joueurs déclassés, le Lyonnais Dylan Cretin, qui enchaînait pourtant les feuilles de match en Bleu, est victime de la féroce concurrence en troisième ligne. Son coéquipier en deuxième ligne Killian Geraci est également libéré.

Les joueurs de l'UBB Thierry Paiva, Yoram Moefana et Romain Buros, de Castres Florent Vanverberghe, de Clermont Tani Vili et du Racing 92 Donovan Taofifenua, tous sans sélection, retourneront également en club.

Les quatorze joueurs mis à disposition de leurs club:

Alexandre Bécognée (Montpellier, 1 sélection), Dylan Cretin (Lyon, 10 sél.), Ibrahim Diallo (Racing 92, 1 sél.), Killian Geraci (Lyon, 3 sél.), Bernard Le Roux (Racing 92, 47 sél.), Thierry Paiva (UBB, 0 sél.), Florent Vanverberghe (Castres, 0 sél.) Romain Buros (UBB, 0 sél.), Brice Dulin (La Rochelle, 36 sél.), Antoine Hastoy (Pau, 1 sél.), Yoram Moefana (UBB, 2 sél.), Vincent Rattez (Montpellier, 8 sél.), Donovan Taofifenua (Racing 92, 0 sél.), Tani Vili (Clermont, 0 sél.)