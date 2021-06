XV de France: Fickou forfait à son tour pour la tournée

Comme le demi de mêlée du RCT, Baptiste Serin, le centre international du Racing Gaël Fickou est forfait pour la tournée du XV de France. Touché à une épaule lors de la demi-finale contre La Rochelle vendredi, il sera indisponible environ trois semaines.

Les forfaits s’enchaînent pour les Bleus. Avant d’annoncer dimanche son groupe de 42 joueurs pour la tournée en Australie, sans les finalistes, le staff du XV de France compte ses blessés, comme il le redoutait. Après le demi de mêlée de Toulon Baptiste Serin, qui sera opéré d’une épaule la semaine prochaine, un autre cadre doit lui aussi renoncer. Il s’agit de Gaël Fickou (27 ans, 63 sélections).

Absent environ trois semaines

Comme annonce par L’Equipe, le centre du Racing s’est blessé à une épaule vendredi lors de la demi-finale de Top 14 perdue à Lille contre La Rochelle (19-6). Victime d’une acromio, l’ancien joueur du Stade Français sera absent environ trois semaines. C’est évidemment un coup dur pour Fabien Galthié et ses adjoints qui auraient pu choisir Fickou comme capitaine en l’absence du troisième ligne Charles Ollivon.

Quant au talonneur du Racing Teddy Baubigny, il s’est fracturé un doigt et sera absent environ six semaines. Les 42 joueurs et le staff des Bleus s’envoleront lundi vers l’Australie où ils affronteront à trois reprises les Wallabies le 7 juillet à Sydney, le 13 à Melbourne puis le 17 à Brisbane.