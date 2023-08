Comment le XV de France a encaissé le coup dur Ntamack, forfait pour la Coupe du monde

Après l'annonce du groupe qui disputera le troisième match de préparation face aux Fidji ce samedi à Nantes, Fabien Galthié et Rapahël Ibanez sont revenus sur la nouvelle du forfait de Romain Ntamack en début de semaine.

Il s'était voulu rassurant sur la blessure de Romain Ntamack, samedi dernier après la victoire des Bleus face à l'Ecosse (30-27) dans les travées de Geoffroy-Guichard. Fabien Galthié a finalement dû encaisser le forfait de son ouvreur numéro 1 pour toute la Coupe du monde, lundi. L'IRM montrait alors la rupture d'un ligament croisé du genou gauche. Le sélectionneur du XV de France et son manager général Raphaël Ibanez sont revenus, ce jeudi matin, sur ce "mauvais lundi".

"Prendre ensemble de plein fouet la mauvaise nouvelle"

"On a vécu l'impact de la blessure de Romain et de Cyril [Baille, blessé au mollet droit à Saint-Etienne mais toujours dans le groupe tricolore] de manière simultanée, raconte Raphael Ibanez. On l'a partagé avec l'ensemble du groupe. On est plein d'enthousiasme le dimanche soir et puis parfois le début de semaine est délicat. C'était un mauvais lundi."

Fabien Galthié a aussi eu une pensée pour le père de Romain, Emile Ntamack (46 sélections). "C'était dur pour lui aussi. Pour son club aussi, je pense que ça a eu un impact sur le Stade Toulousain. Et pour nos supporters, on a bien senti que ça les impactait énormément." Mais dans ce "lundi noir", le sélectionneur note "la chance d'avoir pu l'annoncer entre nous et de prendre ensemble de plein fouet la mauvaise nouvelle. Ça fait partie de la Coupe du monde, ça fait partie de ce à quoi on s'était préparés. Et on a réussi à le vivre ensemble, à partager cette gifle monumentale du lundi matin."

"Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy, c'est leur destin"

"Et puis, comme toujours, on encaisse, on digère, on se relève. Que ce soit pour Romain ou pour nous." Fabien Galthié salue "la force de caractère que montrent les joueurs depuis lundi." Il a alors été question des solutions après le forfait de l'ouvreur-phare de la sélection tricolore. "Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy, c'est leur destin, c'est écrit. Il faut croire en eux et c'est le moment d'y aller ! Antoine Hastoy ça fait depuis la tournée en Australie qu'il est avec nous. Il est entré en équipe de France il y a un peu plus de deux ans. Il a peu de sélections mais il a beaucoup de participation aux préparations. Il a beaucoup vécu avec nous. Il a accumulé quand-même beaucoup d'expérience. Et puis il y a Matthieu Jalibert qui a aussi connu la blessure pendant ces quatre ans et qui est là. C'est leur destin, c'est leur moment à eux... et à nous aussi."

Autre joueur qui s'est entraîné cette semaine au poste d'ouvreur, l'arrière Thomas Ramos fait partie des candidats pour remplacer son coéquipier toulousain Romain Ntamack. "Thomas a fini la partie en 10 [face à l'Ecosse], rappelle Galthié. Ça nous a permis de faire tester Thomas en cours de match et, dans la formule 6/2 [six avants et deux trois-quarts sur le banc] de faire entrer Louis Bielle-Biarrey à l'arrière. C'est une nouvelle formule qui nous permet d'utiliser Louis puisqu'il est polyvalent arrière-ailier."