Coupe du monde 2023: Sipili Falatea avec les Bleus dès la fin juillet?

A deux mois de la Coupe du monde de rugby, on a des nouvelles des blessés que le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié et son staff espèrent pouvoir appeler au cours de l’été.

Le sélectionneur des Bleus avait prévenu : le groupe élargi de 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde (8 septembre – 28 octobre) pourra bouger pendant l’été avec des joueurs qui sortiront au profit de certains non appelés. Il peut y avoir des blessures mais aussi le retour de certains joueurs cadres qui n’étaient pas totalement remis le 21 juin dernier lorsque Fabien Galthié annonçait sa première liste pour le stage à Monaco du 3 au 14 juillet.

"Falatea ? On a bon espoir de l’avoir disponible", rassure le manager santé des Bleus

Ils sont quatre joueurs à être suivis à distance par le staff du XV de France : Anthony Jelonch, Sipili Falatea, Yacouba Camara et Gaëtan Barlot. Le manager santé des Bleus, Bruno Boussagol a donné de leurs nouvelles jeudi après l’entraînement du groupe tricolore au Stade Louis II à Monaco. On en sait notamment plus sur la reprise attendue de Sipili Falatea. Le pilier droit de l’Union Bordeaux Bègles pourrait bientôt rejoindre l’équipe de France. "Je l’ai vu pendant deux jours la semaine avant Monaco, raconte Bruno Boussagol. Mon objectif était de voir s’il était sélectionnable, comment il évoluait. Je me suis entretenu avec Fabien (Galthié) et son médecin et effectivement aujourd’hui il est en cours de rééducation. Les dernières nouvelles que j’ai sont plutôt favorables. On a bon espoir de l’avoir disponible. Pourquoi pas pour Marcoussis et sinon pour Capbreton."

Anthony Jelonch progresse encore

L’autre joueur surveillé comme le lait sur le feu, c’est le troisième ligne toulousain Anthony Jelonch qui se remet remarquablement vite de sa rupture du ligament antérieur du genou gauche face à l’Ecosse lors des Six Nations, fin février. Le 16 mai, un mois après avoir été opéré, il était "en avance" sur sa rééducation expliquait alors Fabien Galthié à Montgesty (Lot). Et le joueur continue de récupérer, assure Bruno Boussagol. "Il a été accompagné à sa demande. On a collaboré avec le staff toulousain, ce qui n’était pas évident au départ. Il y a une réelle entente entre notre staff et le staff d’autres équipes. Anthony est revenu au Stade Toulousain pendant les phases finales, ça s’est bien passé. Aujourd’hui il est à Capbreton pour sa réathlétisation, c’est une vraie montée en puissance. Il doit encore passer des étapes. Il faut encore attendre le feu vert de son chirurgien. C’est lui qui décidera s’il est apte à nous rejoindre et à quel moment ce sera possible. En tout cas, Anthony est pleinement motivé par sa rééducation. Il n’a qu’une envie, c’est de revenir dans le groupe."

Camara et Barlot aussi suivis à distance

Le Montpelliérain troisième ligne polyvalent Yacouba Camara (ligament croisé) est lui aussi en cours de réathlétisation, suivi par les médecins du MHR avec qui Bruno Boussagol échange régulièrement. "Il passe des étapes. Il fait partie des joueurs qui postulent. Après c’est un choix des entraîneurs." Enfin le talonneur Gaëtan Barlot, opéré d’une hernie cervicale en mai, semble un peu plus loin mais est toujours dans les radars du XV de France. "Je ne l’ai pas vu, il n’est pas venu au rassemblement [à Marcoussis début juin] et il ne nous a pas sollicités mais il fait partie de ces joueurs sélectionnables."