France-Australie: ce prestigieux record que le XV de France peut battre

Opposés ce samedi à l'Australie (21h), dernière équipe à les avoir battus, à l'été 2021, les Bleus de Fabien Galthié ont l'occasion de décrocher une onzième victoire de suite, ce qui serait une grande première dans l'histoire du rugby français.

C’était le 17 juillet 2021, dans la chaleur de Brisbane. Privé de cadres fatigués, le XV de France s’inclinait de peu face à l’Australie (33-30), pour le troisième et dernier test-match de sa tournée estivale. La faute à des difficultés en conquête, des sorties de camp mal gérées et une fin de rencontre ratée. "C’est un apprentissage très riche, une incroyable expérience, s’était malgré tout félicité Fabien Galthié. On a une équipe toute neuve, tout en construction." Elle a aujourd’hui bien grandi.

Objectif onze victoires

Depuis ce revers en terre australienne, les Bleus ont enchaîné dix victoires, dont une fondatrice l'automne dernier sur la Nouvelle-Zélande (40-25) et un Grand Chelem dans le Tournoi des VI nations, le premier depuis 2010. Les voilà invaincus depuis 476 jours, rien que ça. "On est beaucoup plus attendu qu'il y a deux ans. Nos résultats parlent pour nous", assume sereinement le meilleur joueur mondial de l'année 2021, Antoine Dupont, conforté comme capitaine malgré le retour de blessure de Charles Ollivon et très attendu ce samedi contre… l’Australie (21h), au Stade de France, pour les retrouvailles avec les Wallabies et le premier des trois matchs de la tournée d’automne.

L’objectif de ces rendez-vous de novembre est clair : continuer à monter en puissance à l’approche de la Coupe du monde programmée à domicile dans moins d’un an. Difficile également de faire abstraction du record que peuvent faire tomber ces Bleus. L’emporter contre l’Australie leur permettrait d’établir la plus longue série de victoires de leur histoire (dix succès de suite entre 1931 et 1937, en grande partie contre l’Allemagne du IIIe Reich). A l’époque, l’équipe de France avait démarré par un succès face aux Anglais (14-13) à Colombes. Le record s’était étiré jusqu’en octobre 1937 avec un 43-5 collé aux Italiens au Parc des Princes.

Des confrontations face à l'Allemagne nazie

Entre les deux, il y avait eu huit victoires contre l’Allemagne nazie, qui avait fini par mettre fin à la série des Bleus en l’emportant 3-0 à Francfort en mars 1938. La France ne pouvait affronter que des équipes nationales de seconde zone, la faute à son exclusion du Tournoi des V Nations en 1931, sur fond de violence et d’amateurisme au sein de son championnat. Il avait fallu attendre 1939 pour voir l'International Board lever l'exclusion du rugby bleu-blanc-rouge, et 1947 pour que les Bleus réintègrent le Tournoi des V Nations, après la guerre. Aujourd’hui, battre ce record n’est évidemment pas ce qui importe le plus aux hommes de Galthié. Leur motivation est ailleurs.

Il s’agit plutôt d’envoyer un nouvel avertissement à la concurrence en vue du Mondial. "C'est important d'arriver à la Coupe du monde en se disant qu'on peut battre tout le monde, a martelé cette semaine le trois-quarts centre Gaël Fickou. Sans manquer d'humilité, notre but, c'est de gagner les trois prochains matchs pour continuer à écrire notre histoire, rester invaincu, passer premier au ‘ranking’ mondial. Tout ça". Après l’Australie, dernière équipe à les avoir battus, les Bleus se frotteront le 12 novembre à Marseille à la seule nation majeure qu'ils n'ont pas encore accrochée à leur tableau de chasse depuis le début de l'ère Galthié : l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. La tournée se terminera face au Japon, à Toulouse, le 20 novembre.