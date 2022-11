XV de France: "Je ne suis pas tout seul", le capitaine Dupont n'oublie pas les autres leaders des Bleus

Conforté comme capitaine du XV de France lors de la tournée de novembre malgré le retour de Charles Ollivon, Antoine Dupont n'oublie pas que le groupe des Bleus est composé de leaders naturels qui prennent également la parole, même sans le brassard.

Malgré le retour de Charles Ollivon dans le groupe du XV de France pour la tournée de novembre, le staff des Bleus n'a pas bouleversé ses plans et a conforté Antoine Dupont dans son rôle de capitaine, sept mois après avoir rempli cette tâche lors du Tournoi des VI nations, remporté par la France pour la première fois depuis onze ans. Ce rôle ne perturbe pas le demi d'ouverture du Stade Toulousain, qui rappelle la présence d'autres leaders.

"Je le vis normalement plutôt bien. Je le répète, je ne suis pas tout seul dans ce groupe. Maintenant qu'il est revenu dans le groupe, Charles (Ollivon) reste un leader à part entière, comme Gaël (Fickou), Greg (Alldritt) ou Julien (Marchand). On échange librement sur tous les aspects. Ça se passe très bien", a-t-il confié en conférence de presse à la veille du match face à l'Australie au Stade de France (21 heures).

"Je suis bien épaulé pour ça"

Malgré son statut, Antoine Dupont ne compte pas changer sa personnalité. "Mon rôle sur le terrain m'amenait déjà à être un leader de jeu. Le rôle de capitaine n'a pas été une charge supplémentaire, même si ça a été quelque chose à appréhender parce que c'est un rôle important, soutient le joueur. Même si c'est moi le capitaine, je ne suis pas le seul leader du groupe. On est beaucoup à échanger, à communiquer. Ce n'est pas moi qui parle dans le groupe toute la semaine, je suis bien épaulé pour ça."

À un peu moins d'un an du début de la Coupe du monde 2023 en France, le sélectionneur et ses adjoints ont donc opté pour la stabilité. Le statut de titulaire indiscutable du Toulousain, par rapport à l'incertitude entourant le temps de jeu de l'avant en troisième ligne, a également constitué un avantage au moment de choisir le capitaine. Antoine Dupont étrennera donc à nouveau le capitanat face à l'Australie samedi, l'Afrique du Sud (le 12) et le Japon (20 novembre).