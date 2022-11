France-Australie: RER en travaux et lutte contre la délinquance, le dispositif de sécurité au Stade de France

Pour le match du XV de France face à l'Australie ce samedi, la préfecture de police met en place un dispositif d'ordre public et de lutte contre la délinquance au Stade de France "pour assurer la sécurité des personnes aux abords du stade, ainsi que dans les transports en commun".

Sept mois après un Grand Chelem historique, les Bleus sont de retour au Stade de France pour le début de la tournée de novembre, avec la réception de l'Australie (21 heures). Pour l'occasion, la préfecture de police met en place un dispositif d'ordre public et de lutte contre la délinquance au Stade de France "pour assurer la sécurité des personnes aux abords du stade, ainsi que dans les transports en commun."

En raison de travaux pour maintenance, le RER D ne circulera pas en deuxième partie de soirée, soit lors du coup de sifflet final. "Les forces de l’ordre veilleront à orienter les spectateurs en sortie de match vers les lignes 12 et 13 du métro, vers le RER B, ainsi que vers les bus de substitution et navettes mis en place", explique un communiqué.

Lutte contre la déliquance

Afin de gérer au mieux l'afflux de spectateurs, le périmètre de protection sera mis en place à 17 heures. "La vérification des billets, sous le contrôle de l’organisateur, sera réalisée au niveau des bornes d’accès. Les forces de sécurité veilleront en amont et sur le parvis au maintien de l’ordre et de la sécurité publics." L'accent sera également mis sur la lutte contre la déliquance, puisque des effectifs en civil et en tenue seront mobilisés pour éviter tout débordement.

À un peu moins d'un an du début de la Coupe du monde 2023, le XV de France poursuit sa préparation en vue de ce grand rendez-vous avec la tournée de novembre. Après l'Australie samedi, les hommes de Fabien Galthié joueront l'Afrique du Sud à Marseille (le 12), puis le Japon à Toulouse (le 20).