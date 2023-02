France-Ecosse: "J’ai juste envie de l’encourager, de le protéger", Galthié n'accable pas Haouas après son carton rouge

Pour son premier match comme titulaire avec les Bleus depuis novembre 2021, le pilier montpelliérain Mohamed Haouas a (encore) été expulsé ce dimanche lors de France-Ecosse (32-21). De quoi obscurcir son avenir en sélection, à quelques mois du Mondial ? Interrogé, Fabien Galthié a plutôt voulu prendre la défense de son joueur.

Comme une mauvaise impression de déjà-vu... En mars 2020, Mohamed Haouas s'illustrait tristement avec les Bleus, en balançant un coup de poing à un Ecossais à Murrayfield, qui lui avait logiquement valu d'être expulsé, et qui avait conduit - en partie - à la défaite du XV de France (28-17). Trois ans plus tard, les Tricolores ont cette fois battu le XV du Chardon à Saint-Denis (32-21). Mais le pilier montpelliérain, titulaire ce dimanche en l'absence de Uini Atonio, a encore quitté la pelouse prématurément.

Alors que la France était parfaitement entrée dans son match, évoluait à 15 contre 14, et menait 12-0 après une grosse dizaine de minutes de jeu, Haouas s'est rendu coupable d'un plongeon la tête la première... pour percuter celle du demi de mêlée adverse, Ben White. Un coup de boule semble-t-il involontaire, mais évitable, et qui a forcément perturbé les Bleus par la suite. De quoi griller son avenir en sélection, à quelques mois du Mondial ? Interrogé sur le sujet, Fabien Galthié a plutôt voulu prendre la défense de son joueur.

>>> Revivez France-Ecosse

"Il tombe sur quelqu'un plus bas que lui"

"A court terme, lui ça le sort du match, nous ça nous fait passer à 14, et il va être suspendu, a d'abord glissé le technicien en conférence de presse. Le geste j’ai envie de vous dire que c’est une position défensive très dure à tenir. Vous défendez votre ligne de but, et les avants sont tous en position de bascule avant. Il faut qu’ils déclenchent pour dominer la collision, c’est ce qu’il a fait. Sauf que lorsqu’il s’est baissé, le demi de mêlée en face s’est aussi baissé. Quand on qualifie un carton rouge, on considère l’espace et le temps. Moi je pense que Momo n’avait ni l’espace pour modifier sa position, ni le temps. Il est tombé sur un joueur plus bas que lui. Et il l'a payé cher."

Relancé quelques instants plus tard sur le sujet, Galthié a eu du mal à cacher une pointe d'agacement, en restant sur la même ligne. "Pour le moment la moitié des questions concernent le carton rouge de Mohamed Haouas, a-t-il poursuivi. C’est un fait de jeu et une sanction qu’on ne conteste pas, et que je vous ai expliqué. Ça s’arrête là. Pour le moment j’ai juste envie de l’encourager, de le protéger. Nous avons envie de l’aider. Il fait partie de l’équipe. Il n’y a pas un joueur qui vit autre chose de différent. Il était dans l’équipe qui menait 19-0 face à l’Ecosse. La seule chose que je peux vous dire c’est qu’il fait partie de l’équipe et que nous le protègerons. On va l’accompagner. Il va être suspendu je ne sais pas combien de matchs… Je ne peux pas juger. Il tombe sur quelqu’un plus bas que lui. Ce que je peux vous dire, c’est que c’est un joueur de l’équipe de France qui a gagné face à l’Ecosse avec le bonus offensif."