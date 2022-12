Procès Laporte-Altrad: la LNR appelle à de nouvelles élections à la FFR après la condamnation de Laporte

La Ligue nationale de rugby (LNR) a publié un communiqué dans lequel elle appelle à de nouvelles élections à la Fédération (FFR) après la condamnation de son président Bernard Laporte.

La Ligue de nationale de rugby (LNR) pousse pour le départ de Bernard Laporte. L’instance a publié un communiqué ce jeudi dans lequel elle réagit à la condamnation du président de la Fédération française de rugby (FFR) à deux ans de prison avec sursis (et 75.000 euros d’amende) dans l’affaire de corruption avec l’entreprise Altrad, sponsor du maillot du XV de France.

Laporte a été reconnu coupable de prise illégale d'intérêts sur la signature au nom de la FFR du contrat avec AIA, la holding du groupe Altrad, du délit de trafic d'influence, de recel d’abus de biens sociaux et de corruption passive dans quatre interventions.

"Cette situation inédite fragilise l’institution"

La LNR appelle de nouvelles élections comme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. "Le Bureau de la LNR a pris acte de la décision prononcée mardi par le Tribunal correctionnel de Paris et de la position de la ministre des Sports, indique le texte. Face à cette situation inédite qui fragilise l’institution, et après consultation des présidents de Top 14 et de Pro D2, le bureau de la LNR considère qu’il convient de ramener l’apaisement au sein du rugby français à travers l’organisation par la FFR de nouvelles élections, ainsi que le demande la Ministre des Sports. Cette démarche permettra à la gouvernance désignée à l’issue de ces élections d’avancer sereinement vers les grandes échéances qui se présentent au rugby français."

"Quoi qu’il advienne, la priorité de la LNR et des clubs de Top 14 et Pro D2 restera au cours des mois à venir de mobiliser toutes les énergies du rugby professionnel pour la réussite du rugby français, notamment à l’approche du grand objectif de la Coupe du monde 2023", poursuit le texte. Laporte a décidé de faire appel. En attendant, il a quitté ses fonctions de World Rugby, la fédération internationale de rugby.