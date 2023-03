Rugby: des membres du XV de France attendus pour l'hommage à Aramburu dimanche à Paris

Un hommage à Federico Martin Aramburu sera rendu dimanche à Paris à l’endroit où l'ancien joueur de Biarritz a été assassiné il y a un jour pour jour par des militants de l’ultradroite. Des membres du XV de France sont attendus.

Un rassemblement pour Federico Martin Aramburu. Un hommage sera rendu au 146, boulevard Saint-Germain (Paris) à l’endroit où l’ancien rugbyman argentin a été assassiné il y a un an jour pour jour, explique L’Equipe. Cela débutera par un temps de recueillement vers 11h30 avant les prises de parole d’Anne Hidalgo, maire de Paris, de l’ambassadeur d’Argentine en France, puis de la maman de l’ancien troisième ligne de Biarritz.

Le principal suspect souhaite requalifier les faits en meurtre sans préméditation

Plusieurs de ses proches y assisteront tout comme de nombreuses personnalités du monde du rugby. Des membres du XV de France seront présents au lendemain de leur dernier match dans le tournoi des VI Nations face au pays de Galles, samedi (15h45). Une plaque commémorative sera aussi présentée mais ne sera posée qu’après avoir obtenu les accords légaux.

Federico Martin Aramburu (âgé de 42 ans) a été tué en pleine rue au petit matin du 19 mars 2022 après deux altercations avec des membres de l’ultradroite. Selon les éléments de l'enquête, une bagarre avait d'abord éclaté entre l’Argentin, son ancien équipier Shaun Hegarty et deux autres hommes Loïk Le Priol et Romain Bouvier dans un établissement de nuit.

Après avoir quitté les lieux à pied, Hegarty et Aramburu avaient de nouveau croisé la route des deux hommes quelques minutes plus tard. D'abord Bouvier, suspecté d'avoir tiré à quatre reprises en direction d’Aramburu le touchant deux fois. Arrivé sur les lieux peu de temps après, Le Priol est suspecté d'avoir à son tour tiré à six reprises sur l’Argentin qui avait succombé après avoir été touché par quatre balles.

Mis en examen pour assassinat, Le Priol va tenter, avec ses avocats, d’obtenir la requalification des faits en meurtre sans préméditation, selon L'Equipe.