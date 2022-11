XV de France: Baille sur le banc contre l’Australie ?

Le XV de départ aligné à l’entrainement, ce mardi à Marcoussis, a confirmé ce que l’on avait vu la semaine passée avec notamment Thomas Ramos à l’arrière et Romain Ntamack à l’ouverture. Sur le banc, Cyril Baille est espéré. Le pilier gauche, appelé dimanche, a fait son retour sur les terrains samedi dernier. On en saura plus après la séance à haute intensité de mercredi après-midi.

On prend les mêmes et on recommence. Quatre jours avant le premier match de la tournée contre l’Australie, samedi soir (21h) au Stade de France, les mêmes potentiels titulaires portaient les chasubles bleues à l’entrainement à Marcoussis. De Thomas Ramos à l’arrière, à Dany Priso au poste de pilier gauche, on a revu dans son intégralité l'équipe alignée mercredi dernier lors du premier entrainement à haute intensité.

Et quasiment celle qui s’est entrainée samedi. Car ce week-end manquait à l’appel Jonathan Danty parti rejoindre sa compagne sur le point d’accoucher. Le centre rochelais est bel et bien revenu dans l’Essonne, pour être associé à Gaël Fickou, même si l’heureux événement familial n’est pas encore intervenu. Ce que l’on attendait de suivre de plus près mardi concernait le banc des remplaçants et le retour de Cyril Baille.

Baille avec les potentiels "finisseurs"

Le pilier gauche du Stade Toulousain, opéré cet été des adducteurs, a fait son retour en Top 14 le week-end dernier. Auteur d’une bonne entrée en jeu à la 46e minute sur la pelouse de Jean-Dauger malgré la défaite des Rouge et Noir, l’international aux 36 sélections revient au bon moment pour le staff des Bleus, privé du Toulonnais Jean-Baptiste Gros.

Peut-il être aligné samedi contre les Wallabies? C’est une hypothèse sérieuse si l’on se fie à l’entrainement du jour. Ce mardi, il a pris place avec les potentiels "finisseurs" aux côtés de Mauvaka, Haouas, Flament, R.Taofifenua, Lucu, Jalibert et Lebel. Mercredi après-midi aura lieu la grosse séance de la semaine, moins de 24 heures avant l’annonce officielle de la composition d’équipe. Et, comme d’habitude, quatorze éléments seront libérés pour rentrer en club et disputer ainsi la 10e journée de Top 14.

La compo probable du XV de France face à l'Australie : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Priso.

Les joueurs remplaçants mardi: Mauvaka, Baille, Haouas, Flament, R.Taofifenua, Lucu, Jalibert, Lebel.