Racing: Tuisova arrive, Jalibert et Penaud s’éloignent... Lorenzetti en dit plus sur le recrutement

Lancé dans une révolution interne pour la saison prochaine, avec l’arrivée de l’Anglais Stuart Lancaster aux commandes du staff, le Racing se montre actif sur le marché des mutations. Après avoir officialisé lundi le recrutement de Josua Tuisova, le club francilien travaille sur d’autres dossiers dont le poste d’ouvreur. Pour RMC Sport, le président Jacky Lorenzetti a fait le point sur tous les dossiers.

Jacky Lorenzetti, comme attendu depuis quelques jours, le centre ou ailier fidjien de Lyon Josua Tuisova s’est engagé officiellement avec le Racing pour les trois prochaines saisons. Vous devez être forcément satisfait…

Oui, bien sûr. C’est une longue histoire avec lui. Voilà quatre ans déjà, lorsqu’il avait décidé de quitter Toulon pour aller à Lyon (en 2019), on s’était positionné. Les Lyonnais avaient finalement empoché le transfert. C’est aujourd’hui une belle satisfaction. On va perdre Virimi Vakatawa (qui a dû mettre un terme à sa carrière en raison d’une anomalie cardiaque) et d’autres joueurs, et il nous fallait absolument recruter un joueur de talent pour nous offrir d’autres solutions.

Après avoir bouclé les dossiers Vinaya Habosi (Fijian Drua) et Wame Naituvi (Mont-de-Marsan), vous engagez un autre Fidjien…

Ce n’est pas volontaire. C’est un concours de circonstances, on n’a pas volonté de lâcher l’aspect fondamental qu’est notre formation. Contre Brive samedi, notre paquet d’avants était quasiment uniquement constitué de joueurs JIFF.

L’arrivée de Tuisova a-t-elle été facile à conclure, sachant qu’on en parle depuis un moment ?

Non, ce n’était pas facile, comme vous le disiez, ça a duré plusieurs semaines. La concurrence était forte, à commencer par celle de Lyon, le club de mon ami Olivier Ginon et Yann Roubert. On s’est affronté à la loyale. Pour des raisons affectives, madame Tuisova est intervenue avec beaucoup d’influence puisqu’elle voulait absolument vivre une dernière partie de vie européenne à Paris.

Le Racing a déjà bien avancé son recrutement de la saison prochaine, aussi bien pour le staff qui sera dirigé par Stuart Lancaster que pour ses joueurs…

Oui, comme que je l’ai dit lors de l’annonce de l’arrivée de Stuart et la nomination de Laurent (Travers) comme président, on réfléchit à tout ça depuis plusieurs mois. On est dans un bout de cycle, avec un besoin de vitaliser notre équipe. On va en profiter. Bernard (Le Roux) a reçu pas mal de coups. Il est arrêté, et la retraite se profile, tout comme pour Wenceslas Lauret après Virimi Vakatawa. On travaille encore sur quelques recrutements. Et si ça se passe bien, on annoncera d’ici quelque temps de belles choses qui conforteront le profil de notre équipe pour la saison prochaine.

Lauret va donc bien quitter le club ?

On discute. Il a des projets, il est très tenté par l’immobilier. Il a déjà commencé au Pays Basque. Il y aussi la possibilité qu’il soit là comme joker Coupe du monde. On est très attentif à ses souhaits sachant qu’il a beaucoup donné au club depuis une dizaine d’années. Si on peut l’aider dans sa reconversion, on sera là.

"Jalibert? Les conditions pour son arrivée ne sont pas réunies"

Le gros chantier du Racing concerne le poste d’ouvreur. Des discussions ont été entamées avec le All Black, Beauden Barrett, le nom de Matthieu Jalibert a également circulé avec insistance au Plessis-Robinson alors que vous avez fait une proposition de prolongation (à la baisse) à Finn Russell. Qu’en est-il ?

On a beaucoup parlé de nos problèmes de dix, il existe. Mais, avec Finn Russell, on a actuellement un des meilleurs dix du monde, même si certains le trouvent parfois un peu fantasque. Aujourd’hui, avec Finn Russell, on a des discussions qui avancent. Il y a des possibilités que ça se fasse. On a également d’autres fers au feu, c’est normal. On aimerait bien associer Nolann Le Garrec à un grand numéro dix. On y réfléchit.

Et concernant Jalibert ?

C’est un formidable joueur. On nous l’a proposé mais les conditions pour son arrivée ne sont pas réunies. Ça ne se fera pas. D’autres clubs sont dessus, mais c’est un excellent joueur.



Pour Barrett, y croyez-vous toujours ?

Je vais vous faire une confidence. J’ai diné avec lui, sa femme, Laurent Travers, et ma femme il y quatre ans. Les discussions sont longues. (Rire) En tant que président de club, on ne peut pas ne pas s’intéresser à Beauden Barrett. On regarde, mais on a d’autres possibilités. Le dossier est en pleine gestation. On a le temps, on ne se précipite pas.



L’arrivée de Tuisova signifie-t-elle que vous allez abandonner la piste Damian Penaud (notamment suivi par l’UBB, La Rochelle et Lyon) ?

C’est un dossier que suit directement Laurent Travers. Et tous les noms que l’on vient de citer sont adoubés par Stuart Lancaster. C’est lui qui finalise le recrutement. Penaud est encore un excellent joueur français, assez extraordinaire. Bien sûr qu’il nous intéresse, et intéressait. Malheureusement, le salary cap est infranchissable. Ça va être compliqué, même si c’est un joueur formidable…

La situation est-elle la même pour le demi de mêlée lyonnais Baptiste Couilloud qui a des envies d’ailleurs, comme indiqué par RMC Sport la semaine dernière. Lui aussi a été évoqué au Racing, tout en étant courtisé par le Stade Français…

C’est un formidable numéro 9. On en a parlé avec le président Roubert. C’est impossible parce que nous avons un formidable neuf avec Nolann Le Garrec. Laurent et Stuart ne voient pas bien l’association entre les deux. Le message serait très difficile à faire passer auprès de nos jeunes. Ce n’est pas acceptable avec notre stratégie de formation.

Concernant le staff de Lancaster, on a appris voilà quelques semaines que le directeur de la performance du XV de France, Thibault Giroud, ne viendrait finalement pas. Cela vous laisse-t-il un regret ?

Bien sûr. Thibault est un type formidable qui a montré ses capacités. Si on est allé le chercher, c’est que l’on y croyait. Mais il faut être réaliste : ça ne sert à rien de faire quelque chose pour s’envoyer de la vaisselle à longueur de journée à la figure. Thibault, Stuart, Laurent et moi, on a pris une décision commune. Elle est décevante, mais c’est comme ça. On trouvera un autre préparateur physique, on y travaille.

Pour finir, comment jugez-vous le début de saison de votre équipe ? Et attendez-vous mieux de vos joueurs ?

Comme les dix autres clubs qui sont au maximum du salary cap, on a les moyens pour réaliser une belle saison en Top 14 et en Coupe d’Europe. Comme les autres, on a des soucis de doublons et de blessés. Notre ambition est de figurer le mieux possible en haut de la hiérarchie. Le club a commencé un peu doucement, mais nous avons surtout joué les grosses écuries en lors des premières journées de cette saison.