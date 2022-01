XV de France: Bourgarit forfait pour la préparation, l’hécatombe continue

Le XV de France a annoncé un nouveau forfait pour la préparation au Tournoi des VI Nations, ce lundi. Le talonneur Pierre Bourgarit (24 ans) a été testé positif au coronavirus. Il est remplacé par Teddy Baubigny.

Et de onze! Le XV de France a annoncé le nouveau forfait d’un joueur pour le stage de préparation au Tournoi des VI Nations, qui a débuté ce lundi à Aubagne (13). Le talonneur Pierre Bourgarit (24 ans, 5 sélections), qui avait été appelé en renfort pour palier une défection, a été testé positif au covid à son tour. Le Rochelais est remplacé par Teddy Baubigny (Racing, 23 ans, 1 sélection) et s’ajoute à la longue liste des absents pour ce premier rendez-vous.

Cameron Woki et Uini Atonio ont renoncé à cause de blessure. Romain Ntamack, Antoine Dupont, François Cros, Gaëtan Barlot, Anthony Jelonch, Cyril Baille, Bernard Le Roux et Anthony Bouthier ont, eux, été testés positifs au covid. Swan Rebbadj, Dorian Aldegheri, Anthony Bouthier, Léo Coly, Paul Boudehent, Pierre Bourgarit (remplacé par Baubigny, donc), Yacouba Camara, Jérôme Rey, Thomas Lavault et Louis Carbonel ont été appelés par le staff.

Ce lundi matin, Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a publié une vidéo de l’accueil réservé par le 1er REC de la légion étrangère de Carpiagne auprès de qui les joueurs débuteront leur stage. Le staff du XV de France annoncera un nouveau groupe de joueurs en fin de semaine dans lequel devraient figurer de nombreux joueurs absents en ce début de semaine. Ce devrait notamment être le cas du demi de mêlée de Toulouse, Antoine Dupont, dont le retour à la compétition est attendu le week-end prochain avec son club en Top 14 face au Racing.

Mathieu Jalibert, ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles actuellement touché à la cuisse, est également attendu dans cette nouvelle vague de convocations. La participation au tournoi des VI Nations des joueurs absents lors de ce stage n’est pas remise en cause (dans le cadre du respect des règles sanitaires). Les Bleus, en quête d’un premier sacre dans la compétition depuis 2010, ont rendez-vous le 6 février pour leur premier match face à l’Italie (16h, Stade de France).