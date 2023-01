XV de France: "Ça ne serait pas humble de s’emballer trop vite", confie Léo Coly, retenu pour le Tournoi des VI Nations

Retenu avec le XV de France pour préparer le Tournoi des VI Nations, Léo Coly (23 ans), demi demi de mêlée de Montpellier, se projette d'abord sur les échéances de son club, dont le match de Champions Cup face aux London Irish, dimanche.

Montpellier affronte les London Irish dimanche après-midi (14h). Une victoire et le MHR se retrouvera une nouvelle fois en huitième de finale de la Champions Cup. Mais il faudrait un concours de circonstance très favorable aux hommes de Philippe Saint-André pour recevoir ce match éliminatoire à domicile. Léo Coly (23 ans), demi de mêlée, insiste, lui, sur l'importance d’enclencher une nouvelle dynamique.

Arrivé cet été en provenance de Mont-de-Marsan, Coly s’est rapidement adapté au club et au Top 14: 11 matches disputés et 4 essais inscrits. Une progression rapide pour le champion du monde des moins de 20 ans en 2019 qui lui permet d’ailleurs de préparer le tournoi des 6 nations à partir de dimanche soir. Il fait partie en effet des trois demis de mêlées appelés par le staff. Et à six mois de la Coupe de monde, ce n’est pas anodin d’être dans cette liste même si lui refuse de voir aussi loin.

Léo Coly, préparez-vous la réception des London Irish comme un match éliminatoire?

On est au pied du mur. Si on perd ce match, l’aventure en coupe d’Europe s’arrête et on a tous à cœur de battre les Irish pour continuer notre épopée européenne. On est assez frustré de notre début de parcours avec notamment cette défaite à domicile contre les Ospreys. On aurait aimé entamer la compétition d’une autre manière. Maintenant ça ne tient qu’à nous d’écrire une nouvelle page, on espère que l’on va enclencher une nouvelle dynamique dès dimanche.

Vous avez découvert la coupe d’Europe cette année, est-ce vraiment différent du Top 14?

C’est une nouvelle découverte pour moi encore cette année. C’est une atmosphère différente, déjà on parle anglais. Les matches se rapprochent du niveau international. On joue des joueurs internationaux d’autres pays. C’est intéressant, ça va vite, il y a beaucoup d’engouement autour. C’est une belle compétition.

Voilà six mois que vous êtes à Montpellier, comment votre intégration s’est-elle déroulée?

J’ai été bien entouré en arrivant. Quand tu arrives dans un club champion de France, avec un gros paquet d’avants et de super joueurs autour, c’est un peu plus simple. Ils m’ont tous super bien accueilli. J’essaye de prendre mes marques, de continuer de progresser et de m’adapter au mieux. Je suis encore un jeune joueur avec je l’espère une belle marge de progression. Le plus difficile finalement, ce n’est pas l’adaptation au Top 14 mais c’est d’avoir quitté mon Sud-Ouest (rires). Ce sont mes racines donc c’est le plus dur même si la région ici est top.

Mercredi vous avez été appelé en équipe de France pour préparer le Tournoi des VN Nations, est-ce une surprise?

Oui je sais qu’il y a beaucoup de monde à ce poste, beaucoup de blessés. Ce n’est pas un poste où on est dépourvu en France. Mais je suis forcément très heureux, très gratifié d’être dans cette liste, de faire partie de ce premier groupe. Je vais profiter de l’expérience et on verra ce que cela donnera par la suite. Je suis super content mais j’ai aussi une pensée pour les blessés absents de la liste

La Coupe du monde c’est dans neuf mois maintenant, vous y pensez un peu en étant dans ce groupe?

Etape par étape. C’est très bien d’y être. Ça ne serait pas humble de s’emballer trop vite de penser direct à une Coupe du monde. Il y a beaucoup d’étapes avant, il peut se passer beaucoup de choses donc pour le moment je savoure.