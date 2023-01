XV de France: la liste des 42 Bleus pour préparer le Tournoi des VI Nations

Le staff des Bleus a livré ce mardi sa liste de 42 joueurs pour préparer le Tournoi des VI Nations. Hormis les blessés, les surprises se nomment Baubigny, Bielle-Biarrey et Delbouis. François Cros est de retour, mais pas Gabin Villière. Maxime Lucu et Baptiste Couilloud manquent aussi à l’appel.

Les Bleus, comptez-vous ! Au moment de dévoiler la liste des 42 qui vont préparer le Tournoi des VI Nations - dès dimanche matin pour les plus précoces et dans la soirée pour les joueurs de Montpellier et Toulouse engagés ce jour-là en Champions Cup - à Capbreton, où les joueurs passeront deux semaines avant de rallier l’Italie, il faut en préambule plutôt dresser la liste des absents, en imaginant que le staff croisera les doigts lors de la quatrième et dernière journée de poule de Champions et Challenge Cup.

Ligne par ligne, ça donne déjà les forfaits de Gros, Mauvaka, Bourgarit, Geraci, Woki, Verhaeghe, Lucu (cheville, absent au début du Tournoi), Lebrun, Danty, Vincent (sans compter Vatakawa, récent retraité des terrains). A ces joueurs qui feront défaut, il convient d’ajouter que d’autres sont sélectionnés, mais n’ont peu ou pas joué ces dernières semaines : Atonio, Flament, Cros, Jalibert, Penaud et Ramos. Concernant François Cros, il a disputé seulement trois minutes avec Toulouse début septembre, avant de se faire opérer d’un genou. Mais depuis le début du mandat de Galthié, il a la confiance absolue du staff.

De ce fait, des éléments sans sélection vont se faire une place dans la dernière et importante liste du Tournoi avant la Coupe du monde. On pense par exemple à Teddy Baubigny (une petite apparition en Bleu en 2020), le talonneur de Toulon, qui profite des blessures au poste de talonneur de Mauvaka et Bourgarit. Yacouba Camara, le 2e ou 3e ligne de Montpellier, est là, comme Alexandre Bécognée et Léo Coly, ses coéquipiers au MHR. Coly, en lutte avec Le Garrec, a un coup à jouer en l’absence de Lucu et Couilloud (épaule). Le Rochelais Paul Boudehent a fait forte impression en Top 14, tout comme l’ailier palois Emilien Gailleton et celui de Lyon Ethan Dumortier. Comme souvent, ces joueurs devront montrer au staff lors de la préparation leurs aptitudes à pouvoir prétendre à une place dans la liste finale des 28 qui préparent les matchs.

Car certains statuts perdurent, à juste titre, au fil des mois : ainsi, les Baille, Marchand, Atonio, Flament, Willemse, Taofifenua, Jelonch, Ollivon, Alldritt, Macalou, Dupont, Ntamack, Jalibert, Fickou, Moefana, Penaud, Ramos et Jalibert ont leur place au chaud. Pour les rejoindre, Wardi a un temps d’avance sur Priso, Falatea de même sur Haouas. Chalureau postule en 2e ligne, Cros a du crédit mais devra se méfier de Bécognée (au passage six Montpelliérains sont pris, record égalé du club). Chez les trois-quarts, si on continue la politique du six avants et deux arrières sur le banc, il faudra trancher. En l’absence de Villière, trop juste, Delbouis peut-il s’inviter au centre pour permettre à Moefana de migrer sur l’aile ? Ou le Parisien devra se contenter d’une place de réserviste, à la lutte avec Barassi ? Ce sera à surveiller lors du stage. Idem entre Gailleton et Dumortier.

Fabien Galthié n’aura donc pas trop de deux semaines dans les Landes pour observer son groupe, travailler physiquement et collectivement avant de s’envoler vers Rome le vendredi 3 février. Et tout ce petit monde pourra prolonger ce travail sur place après le match face à l’Italie (dimanche 5 février à 16h) puisque le groupe restera là-bas jusqu’au jeudi suivant, jour où il prendra la direction de Dublin - sans passer par Marcoussis donc - où le choc face à l’Irlande attendra les Français (samedi 11 février à 15h15). Cette liste lance donc l’année de la Coupe du monde. Avec un merveilleux rêve cet automne : devenir la première équipe de France de rugby sacrée championne du monde.

Le groupe des Bleus

Les piliers: Cyril BAILLE (Toulouse), Dany PRISO (Toulon), Reda WARDI (La Rochelle) ; Uini ATONIO (La Rochelle), Sipili FALATEA (Bordeaux-Bègles), Mohamed HAOUAS (Montpellier).



Les talonneurs: Gaëtan BARLOT (Castres), Teddy Baubigny (Toulon), Julien MARCHAND (Toulouse).



Les deuxième ligne: Bastien CHALUREAU (Montpellier), Thibaud FLAMENT (Toulouse), Romain TAOFIFENUA (Lyon), Thomas LAVAULT (La Rochelle), Paul WILLEMSE (Montpellier), Thomas JOLMES (Bordeaux-Bègles).



Les troisième ligne: Grégory ALLDRITT (La Rochelle), Alexandre BÉCOGNÉE (Montpellier), Dylan CRETIN (Lyon), François CROS (Toulouse), Anthony JELONCH (Toulouse), Sekou MACALOU (Stade français), Charles OLLIVON (Toulon), Yacouba CAMARA (Montpellier), Paul BOUDEHENT (La Rochelle)

Les demis de mêlée: Antoine DUPONT (Toulouse), Nolann Le Garrec (Racing 92), Léo COLY (Montpellier)



Les demis d’ouverture: Antoine HASTOY (La Rochelle), Matthieu JALIBERT (Bordeaux-Bègles), Romain NTAMACK (Toulouse).



Les centres: Julien DELBOUIS (Stade français), Gaël FICKOU (Racing 92), Emilien GAILLETON (Pau), Yoram MOEFANA (Bordeaux-Bègles), Pierre-Louis BARASSI (Toulouse).



Les arrières/ailiers: Romain BUROS (Bordeaux-Bègles), Melvyn JAMINET (Toulouse), Matthis LEBEL (Toulouse), Damian PENAUD (Clermont), Thomas RAMOS (Toulouse), Ethan DUMORTIER (Lyon), Louis BIELLE-BIARREY (Bordeaux-Bègles).