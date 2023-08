XV de France: le gros coup de gueule de Moscato après la blessure de Ntamack

Romain Ntamack s'est blessé au genou lors du match remporté par la France contre l'Ecosse à quelques semaines du début de la Coupe du monde de rugby. Vincent Moscato a fustigé ce lundi le choix d'affronter un adversaire de renom avant la compétition.

La France a bataillé pour venir à bout de l'Ecosse (30-27) lors de son deuxième match de préparation au Mondial. Mais si les Bleus de Fabien Galthié l'ont emporté, ils ont perdu Romain Ntamack. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, l'ouvreur du XV de France est forfait pour l'ensemble de la compétition. Au grand dam de Vincent Moscato qui a partagé sa colère après avoir vu le groupe tricolore affronter l'une des meilleures équipes mondiales.

"On parle de rugby moderne avec un Galthié qui est très compétent et qui est en avance mais justement, ne restons pas sur ces cultures anciennes et arrêtons avec ces matchs d’opposition. Interdisons-les avant la Coupe du monde, a pesté Moscato ce lundi dans le Super Moscato Show sur RMC. Et je sais que je vais encore passer pour un farfelu mais avant la Coupe du monde, interdisons de faire des matchs amicaux."

Moscato pas convaincu par la préparation des Bleus

Depuis le début de l'été, le staff du XV de France a insisté sur l'importance de la préparation physique. Sous la houlette de Thibault Giroud, les Bleus ont multiplié les efforts et les exercices à haute intensité. Mais comme l'a encore regretté Vincent Moscato, cela a fini par craquer.

"Il n’y a plus de matchs amicaux. Je le dis parce que c’est une démarche à faire dans la tête et c’est peut-être un peu dur, a encore précisé l'ancien joueur passé par l'UBB et le Stade Français. Je vois Fabien Galthié qui pousse le truc à fond. C’est bien, il a raison et peut-être que l’on n’a jamais eu de préparation aussi intense. Peut-être que l’on est encore dans l’aventure de la préparation physique parce que l’on s’aperçoit peut-être 10 ans après qu’elle est obsolète. Une préparation physique, ce n’est jamais du 100% garanti mais on est de plus en plus pointu. Mais arrêtons…"

"Un sport avec une violence incroyable"

Plutôt que d'affronter un adversaire comme l'Ecosse, Vincent Moscato aurait préféré voir les joueurs tricolores défier une équipe d'un niveau plus faible afin de limiter les risques de blessure.

"C’est comme les combats de rentrée en boxe, je compare souvent le rugby avec le MMA et la boxe. Le rugby est devenu un sport avec une violence incroyable. Elle est contrôlée et autorisée mais c’est d’une violence incroyable. Est-ce que les mecs font des matchs de rentrée? C’est fini, il y a 20 ans on en faisait contre Pompolito ou Raoul qui allaient pêcher en Andalousie et qui étaient des pompes à vélo incroyables. Qu’est-ce qui nous empêche aujourd’hui de faire un match amical contre l’Espagne? A-t-on déjà vu un Ciryl Gane préparer un championnat du monde de MMA en faisant un amical contre un mec qui pourrait être champion du monde? Nous on fait des matchs amicaux contre des mecs qui peuvent être en demi-finale et qui sont de très haut niveau comme l’Ecosse, les Fidji et l’Australie. Où est-ce que l’on a vu Mike Tyson faire un combat de rentrée contre Evander Holyfield? Cela n’existe pas."

Malheureusement pour lui et pour l'équipe de France, Romain Ntamack s'est gravement blessé contre le XV du Chardon. Vincent Moscato a reconnu qu'il avait craint pendant toute la rencontre de voir Antoine Dupont aller au tapis et manquer le Mondial en France. "Il faut arriver à se dire que les matchs amicaux, c’est le rugby d’avant. Et déjà dans ce rugby ancien on pétait des mecs lors des amicaux. Arrêtons! Quand tu vois l’intensité… Je le savais, j’avais peur et je savais qu’on allait péter des mecs, a enchaîné le consultant de RMC Sport. Je me disais, pourvu que cela ne tombe pas sur le petit Dupont car cela serait une catastrophe."

Et Vincent Moscato de conclure: "Et bah c’est tombé sur Romain Ntamack, c’est une catastrophe. C’est catastrophique! Il faut se dire qu’avant une Coupe du monde il n’y a plus de matchs amicaux. Cela n’existe plus! C’est trop dangereux!"