XV de France: Galthié confirme qu’il va prolonger à la tête des Bleus

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a confirmé qu’il allait prolonger son contrat, ce mercredi. Il va signer dans les prochains jours.

Fabien Galthié (53 ans) était de nouveau sur le pont, ce mercredi quatre jours après le Grand Chelem remporté par le XV de France. Le sélectionneur a présenté son bilan de la compétition à Jean-Bouin, l’antre du Stade Français, son ancien club. Il était entouré de Max Guazzini, ancien président mythique du club parisien, et Thomas Lombard, actuel directeur général. Un lieu choisi pour rendre hommage aux clubs du Top 14, qu’il associe à ce premier titre des Bleus depuis 2010.

Après un long exposé sur la manière de fonctionner et les recettes de ce succès, le sélectionneur a rapidement évoqué son cas personnel. Il a ainsi confirmé qu’il allait prolonger son contrat avec la Fédération française de rugby (FFR).

"Je suis très honoré"

"Bernard Laporte (président de la FFR, ndlr) a annoncé la veille du match (face à l’Angleterre, 25-13) qu’il allait me prolonger pour quatre ans, je vous le confirme, a déclaré l’ancien demi de mêlée. Il me l’a dit un quart d’heure avant de l’annoncer à tout le monde. Je ne suis pas pressé mais je suis très honoré. C’est un grand président. Concernant le staff, ça sera l’objet - une fois que j’aurais signé, parce que je n’ai pas encore signé, mais ça va se faire dans les jours à venir - de discussions sur les souhaits et les besoins de chacun. Pour le court terme, tout est calé jusqu’à la coupe du monde (2023 en France)."

Galthié a été nommé à la tête du XV de France à l’issue de la Coupe du monde 2019. Il avait, auparavant, été intégré au staff de Jacques Brunel, son prédécesseur, au cours de ce Mondial au Japon achevé par une cruelle défaite en quarts de finale face au pays de Galles. Il s’est adjoint les services d’un staff très fourni et compétent qui a permis à l’équipe de France de devenir l’une des équipes les plus redoutées du moment. Les Bleus sont même remontés à la deuxième place du classement mondial derrière l’Afrique du Sud, championne du monde en titre.