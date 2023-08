XV de France: Jelonch et Bielle-Biarrey dans les 33 de Galthié

Le sélectionneur Fabien Galthié dévoilera ce lundi la liste officielle des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre). Avant, ce dimanche, il avertira les heureux élus et les déçus du groupe des 42. Selon nos informations, le 3e ligne Anthony Jelonch et l’ailier Louis Bielle-Biarrey font partie des joueurs choisis.

C’est un petit miracle. Lorsqu’il s’est sérieusement blessé au genou gauche le 26 février dernier au Stade de France face à l’Ecosse (rupture du ligament croisé antérieur), peu de monde imaginait Anthony Jelonch pouvoir participer, six mois plus tard, à la Coupe du monde. Lui si. Opéré le 6 mars, il entamait alors une course contre la montre. A l’époque, son entraîneur à Toulouse Jean Bouilhou l’imaginait déjà remporter ce défi : "J’ai senti un joueur déterminé pour engranger sa rééducation et être prêt pour la Coupe du monde."

Mi-mai, lors de la présentation de la préparation à la Coupe du monde chez lui à Montgesty, le sélectionneur Fabien Galthié lâchait cette phrase : "Le chirurgien ne comprend pas ce qu’il se passe avec Anthony Jelonch". Dans sa rééducation, le 3e ligne s’était rendu auparavant à Montpellier, où le sélectionneur lui avait même mis sa maison à disposition. "Il était chez moi la semaine dernière, ajoutait Galthié, et je lui ai dit que je le trouvais plus solide que d’habitude." Cet été à Marcoussis, on apprenait même que le Toulousain, au même moment de son côté au CERS de Capbreton, dépassait tous ses scores en termes de performances physiques.

L’aval de son chirurgien

En fait, tout ne tenait qu’à lui. Depuis des mois, le message du staff du XV de France était clair à son encontre : s’il est prêt à la mi-août, une place lui est réservée. Dimanche dernier, Anthony Jelonch (27 ans, 25 sélections) a été appelé pour rejoindre le groupe des 42 à Capbreton. Le mardi, il a même participé à une opposition, sans toutefois plaquer. Ce qui n’empêchait pas Thomas Ramos, son coéquipier en club, de souligner son retour : "Il lui tarde le premier placage, il en parle. Je n’aimerais pas être la personne qui sera face à lui".

Dernière étape, il ne manquait en fait que l’aval de son chirurgien, à qui, selon nos informations, il a rendu visite mercredi. D’où son absence à l’entraînement… Lequel lui a donné le feu vert. Anthony Jelonch va donc faire partie de la liste des 33. Une histoire incroyable, où le mental du joueur a fait merveille. Reste maintenant à savoir quand le guerrier sera opérationnel. Le sera-t-il dès le début de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande (vendredi 8 septembre) ? Ou plutôt face à l’Uruguay pour le deuxième match (le jeudi 14 septembre) ? Lui piaffe d’impatience et c’est, quoi qu’il arrive, une bonne nouvelle pour les Bleus vu la "caution combat" que représente ce joueur.

L’ascension fulgurante de Bielle-Biarrey

L’autre belle histoire concerne Louis Bielle-Biarrey. L’ailier est un des grands gagnants de la préparation et sera également présent dans la liste des 33 pour la Coupe du monde. Le jeune joueur de l'UBB a impressionné les entraîneurs des Bleus depuis le 3 juillet et sa polyvalence plait beaucoup à Fabien Galthié. D’ailleurs, le regard du sélectionneur vers son staff après le premier essai inscrit par le joueur de l’UBB en Ecosse, pour sa première sélection, en disait long. L'insouciance, les qualités physiques, le timing de "BB" ont marqué les esprits. A tel point qu’il a composté son billet pour la Coupe du monde.

Bielle-Biarrey (20 ans, 3 sélections) a performé lors des différents tests physiques et entrainements à haute intensité. Et il est le seul trois-quarts à avoir jusqu’ici participé aux trois matchs de préparation face à l'Ecosse et aux Fidji (deux fois titulaire et une fois remplaçant). 184 minutes, un essai, des interventions tranchantes et une solidité défensive qui ont conforté l'envie des entraineurs de l'intégrer à la liste des 33. Surtout, sa polyvalence à l'aile et au poste d'arrière offre une possibilité stratégique de plus aux Bleus pour composer leur banc de touche. Une ascension fulgurante pour ce natif de l’Isère qui a fait ses débuts chez les professionnels en janvier 2022, lancé par Christophe Urios. Et qui va vivre une Coupe du monde en France...