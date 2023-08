EN DIRECT - XV de France: Ntamack forfait pour la Coupe du monde, longue absence pour Baille

La Fédération française de rugby (FFR) vient de confirmer le forfait de Romain Ntamack pour la Coupe du monde de rugby dans un communiqué. Egalement blessé face à l'Ecosse, le pilier Cyril Baille sera absent entre cinq et semaines et sera absent pour au moins les deux premiers matchs de la compétition face la Nouvelle-Zélande (le 8 septembre) et l'Uruguay (14 septembre). Mais la FFR n'acte pas son forfait pour le Mondial.

Baille déjà forfait pour les deux premiers matchs du Mondial

"Dans le cadre de la rencontre France - Écosse qui s'est tenue ce samedi 12 août à Saint-Étienne, deux de nos joueurs, Romain NTAMACK et Cyril BAILLE, ont subi des blessures. Romain NTAMACK a été touché au genou gauche et a dû sortir du terrain. L'imagerie réalisée ce matin a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur. En conséquence, Romain NTAMACK sera forfait pour la Coupe du Monde.

Pour Cyril BAILLE, qui a été remplacé lors du match, l’imagerie réalisée ce matin a diagnostiqué un décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne (mollet droit). Son indisponibilité serait de 5 à 6 semaines."

"Par ailleurs, Demba BAMBA est sorti sur blessure lors du match Écosse-France le samedi 5 août dernier à Edimbourg. Suite à une contusion à la cheville, il a bénéficié d’un aménagement de son entraînement la semaine dernière. Il est remis à disposition de son club cette semaine. Thomas LACLAYAT (25 ans, 0 sélection, Racing 92) a rejoint le groupe de 42 joueurs du XV de France. "