XV de France: Galthié testé positif au Covid-19 et absent contre l'Italie pour le début des VI Nations

Fabien Galthié a été testé positif au Covid-19. Le sélectionneur du XV de France manquera ainsi le match prévu dimanche contre l'Italie, comptant pour la première journée du Tournoi des VI Nations 2022.

Le XV de France va démarrer son Tournoi des VI nations sans Fabien Galthié. À deux jours du premier match, dimanche (16h) contre l'Italie au Stade de France, le sélectionneur des Bleus a été testé positif au coronavirus. Un prélèvement PCR, vendredi, est venu confirmer un premier dépistage effectué la veille par test antigénique.

"Ce matin, j'ai été testé positif au Covid-19. Je vais bien avec de légers symptômes. En conséquence, je me mets à l'isolement et vais agir à distance cette semaine. Raphaël Ibañez et l'ensemble de mon staff, en qui j'ai pleine confiance, seront mon relais sur le terrain", a tweeté le sélectionneur.

Face aux Italiens, Fabien Galthié donnera ses instructions par téléphone. "Mercredi, on a annoncé l'équipe aux joueurs. Hier, c'était un jour off. Aujourd'hui, on remonte sur Paris... Mais tout est calé pour le match de dimanche: depuis que je suis isolé, je participe à toutes les réunions en visio ou en audio. Je regarde les images de l'entraînement, le staff prend le relais sous la conduite de Raphaël Ibanez. Dimanche, je serai à distance avec un téléphone et quelques échanges brefs, avant, après, à la mi-temps", a-t-il expliqué à l'AFP.

À l'isolement jusqu'au 8 ou 10 février

Fabien Galthié est contraint de s'isoler jusqu'au 8 février, sous réserve d'un test négatif, ou jusqu'au 10. Il "continue d'assumer l'ensemble de ses prérogatives à distance durant cette période", précise un communiqué de la Fédération française de rugby (FFR).

Hormis Fabien Galthié, aucun autre test positif n'a été relevé jeudi et vendredi. Au cours des jours précédents, quatre personnes avaient été contaminées: les joueurs Pierre Bourgarit et Thibaud Flament, ainsi qu'un membre du staff médical et un membre de l'encadrement logistique.