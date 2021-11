XV de France: Ntamack pressenti à l’ouverture pour défier les All Blacks

INFO RMC SPORT. Le staff des Bleus devrait modifier son XV de départ pour affronter la Nouvelle-Zélande samedi soir. Romain Ntamack devrait retrouver son poste d’ouvreur alors que Matthieu Jalibert se contenterait d’une place sur le banc. Jonathan Danty et Gaël Fickou formeraient la paire de centres.

C’est la grosse interrogation de la semaine avant de clôturer la tournée contre la meilleure équipe du monde : le staff du XV de France va-t-il, une fois encore, choisir de placer Romain Ntamack au poste de premier centre et Matthieu Jalibert à l’ouverture ? Cette association inédite avant ce mois de novembre a été testée à deux reprises contre l’Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15), avec plus ou moins de succès ? D’abord plutôt décevant, ce duo a affiché un visage plus intéressant le week-end dernier à Bordeaux. Suffisant pour l’aligner samedi soir (21h) contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France ? Visiblement non.

Car selon les informations de RMC Sport, Fabien Galthié et ses adjoints devraient choisir d’apporter de la puissance pour contrer les All Blacks dans un match qui s’annonce terriblement âpre et physique. Dans ces conditions, c’est le Parisien Jonathan Danty qui devrait être associé au centre à Gaël Fickou, comme en fin de match contre les Pumas et les Lelos. L’idée serait alors de répondre présent dans l’engagement au milieu de terrain. Cette option apporterait en effet peut-être plus de sécurité dans ce domaine aux yeux de l’encadrement.

Jalibert vers le banc

Mais quid de Romain Ntamack ? Le Toulousain, replacé au centre depuis le début de cette tournée, devrait récupérer le numéro dix et pousser Matthieu Jalibert sur le banc. Romain Ntamack serait associé au capitaine Antoine Dupont, comme ils le font toutes les semaines avec le champion d’Europe et de France en titre et comme ce fut le cas en 2e mi-temps face à la Géorgie, dès la 52e minute. Ntamack (22 sélections, 17 comme titulaire) retrouverait alors un poste qu’il a bien plus l’habitude d’occuper.

Quant à Jalibert, ce serait évidemment une déception personnelle, lui qui brille avec l’UBB depuis le début de saison. Sur les ailes, Damian Penaud et Gabin Villière sont pressentis pour débuter, tout comme Melvyn Jaminet à l’arrière, qui devrait enchainer une sixième titularisation consécutive avec le XV de France. Si la composition d’équipe ne sera officialisée que jeudi midi, au lendemain d’un entrainement à haute intensité devant du public, les grandes tendances se dessinent déjà.