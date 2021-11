France-Géorgie: enchaîner avant les All Blacks, travailler l'association Ntamack-Jalibert... les clés du match

Les enjeux seront multiples ce dimanche après-midi à Bordeaux (14h) pour la rencontre entre le XV de France et la Géorgie. Une semaine après une courte victoire face à l’Argentine (29-20), les Bleus ont besoin d’enchaîner et de préparer au mieux la réception des All Blacks.

Le deuxième test-match de la tournée d’automne du XV de France devrait être le plus abordable. Après des Pumas accrocheurs la semaine passée (29-20) et avant les All Blacks samedi prochain, la 12e nation mondiale se présente ce dimanche à Bordeaux (14h) comme un adversaire idéal pour faire le lien entre deux des nations fortes de l’hémisphère sud.

Préparer idéalement la Nouvelle-Zélande

Si les All Blacks ont chuté pour la troisième fois de leur histoire face à l’Irlande ce samedi à Dublin (29-20), les Bleus doivent arriver avec le plein de confiance pour tenter de rivaliser face à la première nation mondiale. Et enchaîner une deuxième victoire de suite serait seulement une deuxième en 2021, après les succès face à l’Italie (50-10) et l’Irlande (15-13) dans le Tournoi des VI Nations.

Mais le XV de France ne doit pas seulement gagner ce dimanche, elle doit se montrer plus emballante. Pour régaler le public bordelais, privé de match des Bleus depuis dix ans, d’une part, mais aussi pour se rattraper une semaine après une prestation en demi-teinte face à l’Argentine. "On est capables de faire bien mieux, avait lâché Antoine Dupont après la victoire. On a pas mal de choses à revoir et des coups à mieux jouer". De son côté, l’homme du match Melvyn Jaminet avait également souligné des axes d’amélioration: "Tout n'a pas été parfait, on a été trop imprécis sur nos lancements de jeu".

Installer l’association Ntamack-Jalibert

La présence conjointe de deux numéros 10 sur la pelouse du Stade de France n’a pas été une franche réussite samedi dernier face à l’Argentine (29-20). Pendant 54 minutes, Romain Ntamack a été associé à Matthieu Jalibert pour un résultat qui n’a pas été à la hauteur des attentes. "On a senti qu'il fallait apporter plus d'impact et de présence physique, a expliqué Galthié à propos de la sortie précoce du Toulousain. On a parfois été malmenés, ils étaient plus présents que nous dans le jeu au sol. On a modifié notre organisation. On a choisi de coacher des joueurs qui ont pu apporter plus d'agressivité et de solidité".

Laurent Labit, l’entraîneur des arrières, avait toutefois rassuré en affirmant que "Romain n’est pas sacrifié du tout" en rappelant qu’il est "un joueur sur lequel on compte". Pour preuve, il est reconduit dans le quinze de départ pour affronter la Gérogie ce samedi, toujours un cran en-dessous de Jalibert, qui reste numéro 10. Dans un contexte plus favorable, avec sans doute plus d’espace pour s’exprimer, la prestation des deux hommes sera à nouveau scrutée et jouera gros en vue de la réception des All Blacks.

Répondre au défi physique de la Géorgie

Face à une équipe, la Géorgie, qui mise traditionnellement sur ses avants, le XV de France va devoir être forte pour résister dans ce secteur et pouvoir développer son jeu comme elle l’entend. "Ça va être un gros combat, a prévenu Woki en conférence de presse cette semaine. Je pense qu’ils vont nous prendre sur la dimension physique, donc je pense qu’ils vont faire une grosse entame de match, en attaquant sur ce qui n’a pas marché en première mi-temps contre l’Argentine, le jeu au sol et les rucks".

Aligné à un inhabituel poste de deuxième ligne face à la Géorgie, le Bordelais estime aussi que les visiteurs vont "mettre beaucoup de vitesse et d’impact dans leur jeu pour [nous] déstabiliser". Pour cela, Galthié a procédé à cinq changements à l’avant, avec notamment le retour d’Atonio, qui "s’impose au poste de pilier droit" et reste "le titulaire" à son poste.

La 12e nation mondiale avait remporté ses premiers matchs de l’année, face à des équipes certes inférieures, comme pour témoigner de sa progression et du danger qui attend les Bleus.

La composition du XV de France:

Jaminet – Penaud, Fickou, Ntamack, Lebel – (o) Jalibert, (m) Dupont (cap) – Macalou, Alldritt, Jelonch – R.Taofifenua, Woki – Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants:

Mauvaka, Gros, Bamba, Flament, Willemse, Cros, Lucu, Danty