XV de France: Servat a donné son accord pour prolonger

William Servat, le co-entraîneur des avants du XV de France, a trouvé un accord de principe avec les dirigeants de la FFR pour prolonger son contrat de quatre ans.



Il ne reviendra donc pas dans un club de Top 14. Contrairement à Laurent Labit, en charge de l’attaque, et Karim Ghezal, l’autre homme fort du pack français (finalement libéré quelques mois avant la fin de son contrat), qui ont choisi de rejoindre le Stade Français après la Coupe du monde, William Servat a, lui, décidé de rester dans le staff du XV de France comme indiqué par L'Equipe.

En fin de contrat en 2024, l’ancien talonneur international aux 49 sélections a accepté la proposition des dirigeants de la Fédération Française pour prolonger sur la durée. Le technicien de 44 ans a donné son accord de principe au sélectionneur puis à la FFR ces derniers jours. Les positions se sont clairement rapprochées d’un point de vue contractuel. Le sujet a d’ailleurs été abordé samedi dernier à Marcoussis en marge d’un dîner en présence du président Bernard Laporte et des membres de l’encadrement, selon nos informations.

Pour Fabien Galthié, qui devrait rester aux commandes jusqu’en juin 2028, c’est évidemment une bonne nouvelle qui s’ajoute à la très probable prolongation de l’Anglais Shaun Edwards, en charge de la défense des Bleus. Selon des sources fédérales indiquées depuis cet été, le manager Raphaël Ibanez poursuivrait lui aussi l’aventure après 2023 même si le contrat ne serait pas encore signé là non plus. Le sera-t-il avant la fin de la tournée et son départ dans la foulée pour un mois prévu en Nouvelle-Zélande ?

Concernant l’identité des nouveaux entrants dans son staff, le sélectionneur souhaiterait se donner du temps et n’annoncer officiellement ses choix qu’après la prochaine Coupe du monde 2023. Ce qui est bien sûr difficilement tenable puisque des discussions seront entamées précédemment. D’ici là, il peut cependant se passer encore beaucoup de choses à la FFR...