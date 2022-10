Cette paire de baskets Asics est en promotion et elle est parfaite pour vos runnings

Avoir une bonne paire de baskets est essentiel pour bien courir, alors, voici comment faire pour obtenir des baskets de qualité signées Asics sans vous ruiner chez Decathlon.

Les baskets peuvent amortir votre foulée lorsque vous courez, vous donner une meilleure adhérence au sol et un rebond plus important. Tous ces paramètres vous aident à avoir une longueur d’avance sur vos concurrents lors des marathons et de réduire votre temps. Or, cela tombe bien car les baskets Asics spéciales trail pour homme sont à moins 25% sur le site de Decathlon soit à 65 euros et vous offrent ainsi une économie de 25 euros.

Offre Decathlon Remise sur la paire Asics ! Profitez de l'offre sur la paire de running Asics proposée par Decathlon ! J'en profite

Plusieurs personnes leur ont donné la note de 4,4 sur 5, vous pouvez donc les acheter les yeux fermés. Leur coloris noir et leur forme vous permettront de les porter pour vos entraînements mais aussi au quotidien. Rendez-vous vite sur le site de Decathlon et sélectionnez votre taille pour profiter de cette offre rapidement.

Craquez pour la paire de baskets Asics Gel Kanaku 4 en promo !

Essayez ces baskets Asics à 65 euros avec 25 euros de remise chez Decathlon. Dotées d’une semelle intermédiaire, ces baskets vous offrent un meilleur amorti lors de vos courses occasionnelles ou lorsque vous marchez. Leur semelle extérieure renforcée limite la détérioration de la semelle au fil du temps et augmente la tenue sur les sols durs comme le bitume. Votre confort est garanti avec le gel qui vous offre un meilleur maintien et protège votre pied et votre cheville des chocs. La semelle de contact vous donne une plus grande flexibilité lors de vos courses. Avec ces chaussures, vous pourrez courir sur différents types de route aussi bien chemins de terre, sentiers que routes. Pour un plus grand confort, n’hésitez pas à prendre une plus grande pointure que celle que vous avez l’habitude de porter. Les notes d’orange apporteront du peps à vos tenues. Le drop de 8 mm vous permettra d’obtenir un rebond plus important et de gagner du temps entre chaque foulée.

Les baskets Asics au prix de 65 euros au lieu de 90 euros chez Decathlon

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.