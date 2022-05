Streaming Djokovic - Nishioka : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Première night-session du tournoi ce lundi soir. Et qui de mieux pour une première que le numéro 1 mondial Novak Djokovic ? Dans cet article, on vous dit tout pour suivre ce match entre Djokovic et Nishioka en streaming et en direct !

A l’occasion du deuxième jour du tournoi, le tournoi de Roland Garros propose sa première night-session. Une session nocturne qui verra Novak Djokovic, numéro 1 mondial, en découdre avec le japonais Yoshihito Nishioka qui occupe la 94 ème place mondiale. Si le serbe vient de remporter le Masters 1000 de Rome, en battant en finale Stefanos Tsitsipas, le palmarès du japonais est beaucoup plus modeste. Sur l’année 2022, Nishioka c’est un bilan de 5 victoires pour 8 défaites et un titre au tournoi de Columbus. Le pedigree du serbe est évidemment beaucoup plus ronflant avec 20 titres du Grand Chelem. Cette rencontre sera accessible via Amazon Prime Vidéo. La chaîne sera d’ailleurs l’unique diffuseur de la rencontre. A noter que le groupe Amazon dispose également des droits pour la diffusion des rencontres sur le court Simonne-Mathieu mais aussi de la co-diffusion de toutes les rencontres à compter des demi-finales. En ce moment, l’abonnement à Amazon Prime est d’ailleurs proposé avec un mois pour essayer l’offre !

Pour suivre cette première rencontre entre Djokovic et Nishioka, rendez-vous ce lundi dès 21 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo, diffuseur exclusif de sessions nocturnes en France et partout dans le monde. Pour vous faire profiter de l’expertise de consultants de renom ou encore diffuser des émissions dédiées à ces rencontres, Amazon Prime Vidéo met le paquet à l’occasion de ce Roland Garros 2022. Au programme, les sessions nocturnes de 2022, ce seront 10 rencontres réparties sur 10 soirées. Pour pouvoir les suivre, il faudra donc opter pour un abonnement à Prime Vidéo au prix de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. A noter que cet abonnement est proposé par le marchand sans engagement de durée et avec le premier mois pour essayer l’offre. Il permet en outre d’accéder à d’autres services comme la livraison gratuite de vos produits commandés sur la plateforme Amazon.

