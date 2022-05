Streaming Moutet - Nadal : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Suite des night-sessions sur le court Philippe Chatrier ce mercredi. Pour la troisième, Rafael Nadal et Corentin Moutet se donneront la réplique. Voici comment suivre cette rencontre en streaming.

A l’occasion de la troisième night-session de la quinzaine, le français Corentin Moutet s’en va défier un os en la personne de Rafael Nadal. Cette rencontre donnera à son vainqueur, un billet pour accéder au troisième tour du tournoi.

Lors de son entrée en lice, Corentin Moutet s’est brillamment défait de Stan Wawrinka, ancien vainqueur de Roland Garros en 4 sets. Mais la tâche s’annonce beaucoup plus compliquée face à Rafael Nadal qui ne compte pas moins de 13 victoires à la porte d’Auteuil. Celui qui a pris pour habitude de ne pas trop s’éterniser lors de ses premiers tours cherchera à réitérer la performance lors de son premier match de la quinzaine. En venant à bout en 3 sets de l’Australien Jordan Thompson, l’espagnol n’a pas trop entamé son capital fraîcheur. Pour suivre cette rencontre programmée en soirée, rendez-vous sur Amazon Prime Vidéo. En ce moment, l’abonnement est proposé gratuitement pendant 1 mois.

Roland Garros : Moutet - Nadal est diffusé en streaming sur Prime Video

Comme les 2 précédentes night-session et les 7 qui suivront, cette rencontre de soirée entre Corentin Moutet et Rafael Nadal sera à suivre ce mercredi dès 21 heures depuis le court central Philippe Chatrier. Si vous souhaitez suivre le spectacle de son et lumières en amont de cette rencontre, il faudra se connecter dès 20 heures 45. Pour suivre le match dans les meilleures conditions, l’abonnement à Amazon Prime est donc requis pour un prix de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. Comme en 2021, Amazon Prime est donc le diffuseur officiel des rencontres de sessions nocturnes, avec des matchs à la fois sur le court Philippe Chatrier mais également depuis le court Simonne-Mathieu, un court sur lequel Amazon Prime a aussi pris ses quartiers puisque la chaîne diffuse les rencontres de journée et de soirée. Pour cette édition, Amazon Prime continue à déployer un dispositif de qualité avec notamment des émissions spécialisées et des chroniques dédiées à chaque rencontre.

