Affaire de la sextape: "Une forme de jalousie de Valbuena" face aux succès de Benzema, selon l'avocat du joueur du Real

Me Sylvain Cormier, avocat de Karim Benzema, estime, au terme du premier jour d'audience du procès de l'affaire de la sextape, que Mathieu Valbuena fait preuve de "rancoeur" et d'une "jalousie" par rapport aux succès sportifs de l'attaquant du Real Madrid.

Pour la défense, Mathieu Valbuena cherche à régler ses comptes avec ce procès. Au terme du premier des trois jours d'audience pour l'affaire de la tentative de chantage à la sextape, qui se tient depuis mercredi matin au tribunal correctionnel de Versailles, les avocats de Karim Benzema ont estimé que l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille faisait preuve de "rancoeur".

"Son calcul est simple et consiste à dire: «Moi j'ai été écarté, je n'ai pas pu retrouver l'équipe de France, j'ai décliné sportivement». Et en face, Karim Benzema survole le football mondial actuel. Donc je pense qu'il y a une forme de jalousie qui s'exprime aujourd'hui", a soutenu Me Sylvain Cormier, un des avocats de la défense.

"On surinterprète quelques bouts de phrase"

"Mathieu Valbuena et ses avocats se sont débinés pendant six ans", a aussi déploré Me Sylvain Cormier, soulignant n'avoir jamais obtenu de réponse positive à leurs quatre demandes de confrontation entre son client et le plaignant durant le temps de l'enquête.

"On fait de cette affaire une montagne, on surinterprète quelques bouts de phrase", a aussi tenu à dénoncer l'avocat de Karim Benzema. D'après lui, l'attaquant du Real Madrid a toujours cherché à "défendre" son coéquipier en équipe de France. "Après six ans d'instruction, on en est toujours au même point", a-t-il aussi estimé.

L'enjeu de ce procès, pour lequel Karim Benzema comparaît avec quatre autres co-prévenus, porte notamment sur l'interprétation d'une discussion survenue à Clairefontaine, le centre d'entraînement de l'équipe de France. Il s'agit en effet de déterminer si Karim Benzema, au cours de cette conversation, a simplement conseillé Mathieu Valbuena ou s'il s'est rendu complice de la tentative de chantage.