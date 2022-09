Affaire Pogba: "Nous allons contester", annonce l’avocat de Mathias Pogba après la mise en examen

Après l'annonce de l'incarcération de Mathias Pogba, soupçonné d'extorsion sur son frère Paul, son avocat a assuré au micro de BFMTV qu'il allait contester cette décision du juge des libertés et de la détention.

Mathias Pogba va passer ses prochaines nuits en prison, après avoir été mis en examen et incarcéré samedi à la suite de sa garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les extorsions dénoncées par son frère Paul Pogba. "C'est une décision qu'on ne comprend pas, d'autant que la justice a reconnu que M. Pogba n'a pas participé aux faits de séquestration dont aurait été victime son frère", a réagi son avocat Me Yassine Bouzrou au micro de BFMTV, après le verdict.

Mathias Pogba avait été placé en garde à vue avec quatre autres individus, plus tôt cette semaine. Ils ont tous été déférés devant le juge ce samedi : quatre d'entre eux, dont Mathias Pogba, ont été placés en détention provisoire. Le dernier a demandé un délai pour préparer sa défense, mais il est tout de même incarcéré dans l'attente de sa nouvelle comparution.

"Donc la justice constate que l'infraction la plus grave reprochée ne concerne pas mon client, mais malheuresement on a une décision qui va à l'encontre d'un dossier en plaçant en détention", a souligné Me Yassine Bouzrou. Comme expliqué par BFMTV et RMC Sport il y quelques jours, Mathias Pogba a un alibi pour la soirée où Paul Pogba a été séquestré dans un appartement de la région parisienne.

"Il s'agit d'un individu qui n'a jamais fait parler de lui, qui a un casier judiciaire vierge"

"M. Pogba aurait parfaitement pu et aurait dû être remis en liberté durant cette information judiciaire, a assuré son avocat. Donc ça ne va pas s'arrêter là, nous allons bien entendu contester cette décision d'un point de vue légal afin que M. Pogba puisse être remis en liberté le plus rapidement possible."

Me Yassine Bouzrou a regretté le traitement réservé à son client : "Il s'agit d'un individu qui n'a jamais fait parler de lui, qui a un casier judiciaire vierge, qui n'est pas un voyou, qui est présumé innocent. Et les éléments de ce dossier, c'est mon appréciation, démontrent qu'il n'a commis aucune infraction pénale. Donc pour une personne qui n'a peut-être, et moi je vous dis certainement pas commis d'infraction pénale, se retrouver en prison est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc nous allons nous battre afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible."