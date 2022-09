Affaire Pogba: Mathias Pogba a bien un alibi pour le jour de la séquestration de son frère Paul

Lors de la séquestration de Paul Pogba dans un appartement parisien en mars dernier, son frère Mathias était absent et possède un alibi pour cette soirée, selon les enquêteurs.

En attendant la possible (voire probable) mise en examen de Mathias Pogba et de quatre autres personnes, on en sait un peu plus sur l'affaire Paul Pogba. Selon des sources proches du dossier à RMC Sport, les cinq individus ont contesté devant les enquêteurs les faits reprochés. Autre élément important: le 20 mars, quand a eu lieu la séquestration de Paul Pogba dans un appartement de la région parisienne, Mathias, son frère, n'était pas présent dans ce logement. Les enquêteurs en ont la certitude. Il possède bien un alibi pour cette soirée.

Comme dévoilé par RMC Sport début septembre, Mathias Pogba était en revanche présent en Italie le 14 juillet, jour où les individus seraient venus devant le centre d'entraînement de la Juventus. Deux jours plus tard et après une longue discussion avec les avocats du club et Rafaela Pimenta, Paul Pogba a décidé de porter plainte à Turin.

Cinq individus, dont Mathias Pogba, déférés

Les quatre autres hommes (hors Mathias Pogba) sont, pour la plupart, connus des services de police. Tous connaissent très bien le frère de Paul, et tous ont été déférés en vue d'une mise en examen au terme de leur garde à vue qui a été levée ce vendredi soir.

Une information judiciaire contre X a été ouverte le 2 septembre par le parquet de Paris pour "extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le septième jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime".

Selon les dires de son avocat auprès de BFMTV au cours de la garde à vue, Mathias Pogba "conteste fermement toute participation aux faits de séquestration et d’extorsion avec arme dont son frère Paul Pogba aurait été victime". Il affirme également avoir été seul à l'initiative de sa vidéo publiée le 27 août dernier et à l'origine de cette affaire.