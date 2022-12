Allemagne: le beau-père d’Alaba arrêté pour une tentative de coup d’Etat

Le père de la compagne du footballeur David Alaba a été arrêté ce jeudi lors d’un coup de filet de la police contre l’extrême-droite en Allemagne. Le chef étoilé munichois Frank Heppner figure ainsi parmi les 25 personnes impliquées dans une tentative de coup d’Etat pour rétablir le Reich.

Il faut bien l'avouer, cette nouvelle a des allures de méchant Kamoulox. A l’image des autres joueurs du Real Madrid qui ne disputent pas la Coupe du monde au Qatar, David Alaba a profité de quelques jours de vacances avant la reprise de l’entraînement sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais le défenseur autrichien du club madrilène a vu sa trêve internationale perturbée par un important événement extra-sportif.

Selon les informations relayées par le journal Bild, le beau-père du défenseur figure parmi les 25 personnes arrêtées ce jeudi en Allemagne dans une entreprise terroriste visant à prendre le pouvoir pour renverser l’Etat fédéral et rétablir le Reich (l'Empire allemand).

Alaba en couple avec la fille d’un chef etoilé

Désormais installé en Espagne, David Alaba s’est engagé pendant l’été 2021 avec le Real. Avant cela, l’Autrichien de 30 ans avait près de douze ans en Bavière sous les couleurs du Bayern Munich (2009-2021). C’est justement lors de son passage outre-Rhin que le gaucher a rencontré sa compagne : Shalimar Heppner, fille de Frank Heppner.

Si le nom de Frank Heppner est si rapidement sorti dans la presse allemande après le coup de filet de la police, c’est parce qu’il fait lui-même partie des personnalités publiques. Chef étoilé de renom en Allemagne, le beau-père de David Alaba est donc accusé par le procureur général d’avoir participé à l’élaboration d’un coup d'État avec le groupuscule d’extrême-droite "citoyens du Reich".

Une énorme opération anti-terroriste en Allemagne

Afin de mettre fin aux activités de cette organisation, plus de 3000 policiers ont perquisitionné jeudi plus de 130 logements et autres lieux tels que des bureaux et des entrepôts dans onze Lander (sur les seize que compte l’Etat fédéral).

"Certaines personnes étaient déjà prévues pour rentrer dans le nouveau gouvernement. Le ministère de la Justice devait être confié à une ancienne députée. Le groupe militaire avait également mis en place une branche militaire qui devait mettre sur pied une nouvelle armée allemande", a expliqué le procureur général Peter Frank.

La justice allemande soupçonne notamment les conspirateurs d’avoir préparé plusieurs attaques armées contre des lieux de pouvoir comme le Bundestag, le parlement de la République fédérale d'Allemagne. Des arrestations ont également eu lieu en Autriche et en Italie.