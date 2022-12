Real Madrid: Ancelotti annonce le retour de Benzema samedi

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, annonce le retour de Karim Benzema samedi, après qu'il a bénéficié de plusieurs jours de vacances après son forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France.

Karim Benzema de retour en club le même jour de France-Angleterre. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a brièvement donné des nouvelles de son attaquant, actuellement en vacances après l’officialisation de son forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, le 19 novembre dernier.

Interrogé sur son état de forme dans une interview au Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti a souri avant de répondre. "Il revient samedi, a-t-il confié. On va le remettre sur pied." Le Ballon d’or 2022 a rejoint La Réunion le 29 novembre dernier pour s’offrir des vacances.

Son état de forme était incertain depuis de longues semaines en raison d’une surcharge musculaire à une cuisse. Il avait peu joué avec le Real avant la Coupe du monde et avait participé à son premier entraînement collectif quelques jours avant la première rencontre face à l’Australie. Il s’est finalement blessé au quadriceps gauche lors d’une séance, son forfait étant acté quelques heures plus tard.

La rumeur d'un potentiel retour avec les Bleus rapidement balayée

Alors que la compétition avait déjà commencé, un média espagnol avait assuré que le joueur se rétablissait plus vite que prévu et pouvait potentiellement postuler à un retour en équipe de France. Dans les faits, cela était possible puisque Benzema n’a pas été remplacé et figure toujours parmi la liste de 26 joueurs communiqués à la Fifa pour le Mondial. Mais quelques heures plus tard, "KB9" avait mis fin aux spéculations sur un potentiel retour en rejoignant l’île de la Réunion. Didier Deschamps avait aussi écarté cette idée.

"Vous cherchez des trucs là, s’était un peu agacé le sélectionneur avant le match face à la Tunisie. Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous connaissez la situation, après je ne sais pas qui dit quoi… J'ai échangé avec Karim après son départ, vous savez sa situation et les délais pour qu'il se rétablisse, a expliqué Deschamps. Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question. Je m'occupe des 24 joueurs qui sont là même si Kimpembe est venu et que j'ai échangé avec Paul Pogba ou d’autres anciens. Je vous laisse ça, si vous voulez en parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien."

Benzema est désormais tourné sur son actualité en club, actuellement deuxième de Liga et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Fera-t-il détour par Doha en cas de finale de l’équipe de France le 18 décembre prochain? Le joueur ne s’est toujours pas exprimé depuis son départ du rassemblement mais il sera considéré comme champion du monde en cas de nouveau sacre des Bleus.