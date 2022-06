Chaos au stade de France: 1 billet sur 4 seulement était vrai selon le consortium du Stade de France

INFO BFMTV - Un chiffre donné par le responsable sécurité du consortium du Stade de France aux enquêteurs.

A quoi était dû le fiasco autour du stade de France lors de la finale de Ligue des champions le 28 mai dernier? Entendus par le Sénat, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie Castera-Oudéa avait mis en cause les nombreux spectateurs de Liverpool sans billets ou munis de faux billets, une thèse battue en brèche par les supporters de Liverpool, et les médias britanniques, mais qui trouve un écho dans les déclarations aux enquêteurs du responsable sécurité au sein du consortium du Stade de France a été entendu dans le cadre de l’enquête.

60% des supporters présents aux abords du stade de France n'avaient pas de billets

Selon lui, il y avait ce soir-là plusieurs types de faux-billets: des faux billets sur téléphone capture d'écran de QR code, des faux billets thermiques, des copies de billets sur feuilles A4 ou des photos sur téléphone.

Un vrai billet et un faux billet côte à côte, la ressemblance est frappante © @IconSport

>> Suivez toutes les infos sur le chaos du Stade de France en direct, notamment l'audition devant le Sénat du préfet de police Didier Lallement

Il a indiqué qu'il y avait également beaucoup de non détenteurs de billets représentant 60% des supporteurs présents aux abords du stade de France. Lors des contrôles, les responsables de la sécurité se sont rapidement rendus compte que seul 1 billet sur 4 était vrai.