Faux coming out de Casillas: Puyol s’excuse pour sa "blague totalement déplacée"

Carles Puyol a fait son mea culpa après avoir ironisé sur le faux coming out d’Iker Casillas ce dimanche sur les réseaux. L’ancien défenseur espagnol admet que son intervention était de mauvais goût mais assure avoir agi "sans mauvaise intention".

L’excuse du piratage aurait été difficilement recevable pour lui. Et Carles Puyol n’a pas tenté de s’en servir. L’ancien défenseur espagnol a reconnu avoir posté un message de très mauvais goût, ce dimanche sur les réseaux, en répondant au faux coming out d’Iker Casillas.

"Il est temps de raconter notre histoire, Iker", a écrit Puyol avec un cœur, sous un post où Casillas semblait révéler son homosexualité ("J’espère que vous me respecterez: je suis gay"). Sauf que l’ex-gardien de la Roja a depuis supprimé son message et affirmé avoir été victime d’un piratage informatique. De quoi susciter un tollé et mettre Puyol dans un certain embarras.

"Je me suis trompé. Désolé pour cette blague maladroite, sans mauvaise intention et totalement déplacée, a écrit l’ancien taulier du Barça, qui a lui aussi supprimé ses propos. Je comprends que ça ait pu heurter les sensibilités. Tout mon respect et mon soutien à la communauté LGTBIQA+."

Le coup de gueule de Joshua Cavallo

Parmi les nombreuses critiques reçues par Casillas et Puyol, celle de Joshua Cavallo a été particulièrement remarquée. Le joueur australien d’Adelaide United, qui a fait son coming out en octobre 2021 (une première pour un professionnel depuis les années 1990), n’a pas du tout apprécié l’échange entre les deux stars espagnoles. "Iker Casillas et Carles Puyol plaisantant et se moquant d'un coming out dans le football, c’est décevant, a-t-il commenté sur Twitter. C'est un processus difficile que tous les LGBTQ+ doivent affronter. Alors voir mes modèles et légendes du football plaisanter d'un coming out et de ma communauté est plus qu'irrespectueux."

Des propos publiés avant que Casillas dénonce un piratage. A ce moment-là, la presse espagnole expliquait que l’ex-portier du Real Madrid avait peut-être posté son message initial pour faire taire les rumeurs lui prêtant des relations avec la chanteuse Shakira ou l’actrice Alejandra Onieva.