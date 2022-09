Guerre en Ukraine: la Russie accuse le sélectionneur ukrainien de discrimination et demande des sanctions

La Russie a demandé à l'UEFA de sanctionner le sélectionneur ukrainien, Oleksandr Petrakov, accusé de discrimination à l'égard des Russes.

La Russie a demandé à l'UEFA de sanctionner le sélectionneur ukrainien, Oleksandr Petrakov, accusé de discrimination à l'égard des Russes, rapporte le Guardian. Par l'intermédiaire de Denis Rogachev, son secrétaire générale adjoint, l'Union du football russe (FUR) a écrit à l'instance dirigeante pour accuser Oleksandr Petrakov de ne pas rester politiquement neutre dans le conflit qui oppose les deux pays depuis le mois de février.

La FUR accuse notamment le sélectionneur ukrainien d'avoir demandé le bannissement des Russes dans le monde du sport, tout en évoquant ses espoirs de rejoindre les forces armées pour défendre son pays, lors d'une interview réalisée en avril dans les colonnes du Guardian. " Je me suis dit que s'ils venaient à Kiev, je prendrais une arme et je défendrais ma ville, avait déclaré Petrakov. J'ai 64 ans, mais j'ai estimé qu'il était normal de faire ça. Je pense que je pourrais éliminer deux ou trois ennemis."

"Une participation à la promotion de la haine publique"

L'Union du football russe affirme que les déclarations d'Oleksandr Petrakov violent les codes de l'UEFA et de la FIFA, qui "interdisent toute forme de discrimination à l'encontre d'un pays". "Les déclarations du sélectionneur de l'équipe de football ukrainienne, Oleksandr Petrakov, sont faites dans le contexte du conflit politique entre les deux pays (la Russie et l'Ukraine) et représentent un message politique qui viole manifestement le principe fondamental de neutralité politique, relate la FUR. En outre, le comportement de l'entraîneur principal peut être considéré comme une participation à la promotion de la haine publique sur [une] base nationale et [l']utilisation du football pour affirmer les opinions politiques."

L'instance russe est également convaincue que le sélectionneur ukrainien a lancé un "appel à la violence", ainsi que des commentaires "discriminatoires" concernant l'appel "à suspendre tous les athlètes russes et à imposer cette sanction à tous les citoyens de la Fédération de Russie sans aucune justification légale." Pour rappel, l'UEFA et la FIFA ont exclu les sélections et les clubs russes de leurs compétitions, notamment les Coupes d'Europe, la Coupe du monde et l'Euro féminin.