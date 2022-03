Guerre en Ukraine: une nageuse turque, d'origine ukrainienne, piétine le drapeau russe et déclenche la colère de Moscou

Afin de protester contre l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, une nageuse russe d'origine ukrainienne, Viktoria Zeynep Gunes, victime de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, a piétiné le drapeau du pays sur Instagram. La Russie réclame des sanctions.

Une nageuse d'origine ukrainienne, Victoria Solntseva (qui se fait appeler Viktoria Zeynep Gunes depuis qu'elle a obtenu la nationalité turque) a provoqué une avalanche d'indignations avec son geste. L'athlète, qui a participé sous le drapeau turc aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, a dû fuir la Crimée en 2014, après l'invasion russe, et est partie en Turquie, pays qui lui a donné sa nationalité actuelle.

Son dernier geste dans l'une de ses stories Instagram, où on la voit piétiner le drapeau russe, a déclenché un torrent de réactions, de la part des autorités russes notamment. Le ministre russe des Sports, Dmitry Shvishev a fermement condamné le geste: "C'est vraiment dégoûtant." Il a exhorté la Fédération internationale de natation (FINA) à ouvrir une enquête sur cette affaire et a exigé que la nageuse soit sanctionnée.

Viktoria Zeynep Gunes © Capture

Elle était âgée de 15 ans lorsqu'on l'a arraché à sa terre

"C'est vraiment dégoûtant. J'ai envie de croire que la Fédération internationale de natation, ainsi que les autres organisations concernées, puniront la nageuse pour ce comportement. De telles provocations doivent être sanctionnées, quel que soit le pays visé et le pays représenté par l'athlète qui les commet. Je pense que nous devrions demander à la FINA d'enquêter en détail sur cette affaire", a déclaré M. Shvishev.

Victoria Zeynep Gunes, 23 ans, avait 15 ans lorsqu'elle a dû quitter la Crimée avec sa famille pour la Turquie en 2014. Elle se trouvait dans le camp d'entraînement de Yalta lorsque l'armée russe a commencé son occupation. "Nous étions à Yalta lorsque les Russes sont arrivés et nous avons eu très peur. Nous sommes immédiatement retournés à Poltava, où nous avons vécu et commencé une nouvelle vie. Nous sommes venus à Istanbul via Kiev, tout s'est passé en trois jours. Et puis nous avons découvert que la piscine dans laquelle j'ai nagé à Kiev était radioactive", a-t-elle révélé.

Viktoria Zeynep Gunes a remporté le bronze sur le 100m brasse et le 200m brasse lors des Championnats d'Europe de natation en petit bassin à Netanya (Israël) en 2015. En 2021, elle a été sacrée championne d'Europe du 400 m brasse.