Top 14: 19 cas de Covid à Toulon, le match à Montpellier plus que menacé

Fortement touché par le Covid, le RC Toulon compte dans ses rangs pas moins de 19 cas positifs dans son effectif. La rencontre face à Montpellier, prévue ce dimanche (21h05) est plus que menacée.

La situation n'est pas des plus confortables à Toulon. Alors que le club a annoncé ce vendredi avoir "de nombreux cas positifs au Covid-19" dans son effectif, 19 joueurs sont concernés, selon nos informations. Un nombre assez élevé pour se poser des questions sur la tenue du match face à Montpellier, comptant pour la 14e journée de Top 14 et prévu ce dimanche (21h05). Dans un communiqué, les Toulonnais ont indiqué avoir "immédiatement informé la Commission Médicale et la Commission Compétition de la Ligue Nationale de Rugby" afin de statuer sur le sort de Montpellier-Toulon.

Un Boxing Day impacté

Il pourrait s’agir du premier report d’un match de la 14e journée de Top 14, jusqu’ici épargnée. Lors du Boxing Day, seulement trois affiches avaient été maintenues (Perpignan-Castres, Biarritz-Montpellier et La Rochelle-Lyon), en raison d'un nombre important de cas positifs dans plusieurs équipes.

L'affiche Montpellier-Toulon est de plus en plus menacée. Un report serait un coup dur pour les Toulonnais, qui n'ont plus joué depuis le 4 décembre et un déplacement à Pau. Actuellement 11e du Top 14, les hommes de Franck Azéma ne comptent que trois points d'avance sur Perpignan, 13e et barragiste. De son côté, le MHR est dans le bon wagon et est à égalité de points avec le Stade Toulousain (40), deuxième avec un match en moins.