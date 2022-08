Procès Mendy: "Je pouvais sentir ses doigts à l'intérieur", le témoignage choc de la troisième plaignante

Le témoignage d'une troisième plaignante a été entendu ce mardi au tribunal de Chester dans le cadre du procès de Benjamin Mendy. Cette dernière accuse le footballeur de l'avoir agressée sexuellement le 2 janvier 2021.

Le procès de Benjamin Mendy se poursuit au tribunal de Chester. Après les témoignages poignants des deux premières victimes présumées du défenseur français, une troisième plaignante a pris la parole ce mardi dans une vidéo diffusée devant le jury. Dans son témoignage, cette dernière explique s'être rendue au domicile de Mendy après minuit avec trois amis. "Tout le monde passait un bon moment à jouer et à boire. À trois heures du matin, je marchais vers l'île et il revenait par là. Il a touché mon vagin. Je me suis retournée pour aller aux toilettes en me disant 'qu'est-ce qui vient de se passer ?', a confié la troisième plaignante.

"Il a fait un geste pour me faire subir une fellation"

Sous le choc, la troisième plaignante se dirige alors vers les toilettes "pour fumer" mais la porte était fermée à clé. "Il est venu ouvrir la porte et je suis entrée dans la salle de bains. Nous étions face à face et il a fait un geste pour me faire subir une fellation. Je me suis retournée, mon amie est arrivée et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était tout simplement choquée, tout comme moi. La conversation entre lui et moi a été minimale. Je me suis juste présentée et c'est tout."

Pendant sa déclaration, la troisième plaignante explique qu'elle était "ivre" et qu'elle pensait "prendre un taxi" pour rentrer et laisser sa voiture sur place. Finalement, elle décide de rester et se retrouve à côté de la piscine avec un petit groupe de personnes. Certaines lui ont demandé de se rendre à la buanderie pour trouver un maillot de bain car elle n'en avait pas. La plaignante a "continué à boire".

"J'ai gardé mes distances avec lui. Il s'est approché de moi quelques fois, mais j'ai gardé mes distances. Il s'est approché de mon visage et m'a dit: 'tu es plus belle quand tu souris. Pourquoi es-tu en colère?'. J'ai répondu: 'à cause de la façon dont tu m'as touché' ou 'à cause de ce que tu as fait'. Il a dit qu'il était vraiment désolé et qu'il ne voulait pas me mettre mal à l'aise. Il était presque enfantin. C'était comme si je le grondais et qu'il réalisait ce qu'il avait fait."

La troisième plaignante se souvient être sortie de la piscine vers 6 heures du matin. Benjamin Mendy lui a demandé si elle voulait des affaires de rechange. "Nous sommes montés à l'étage et il m'a donné les vêtements. Il m'a demandé si je voulais des sous-vêtements et j'ai dit 'oui'. Je lui ai demandé de quitter la pièce pendant que je m'habillais et il l'a fait immédiatement".

Au cours de son témoignage, la troisième plaignante a rappelé qu'elle ne connaissait pas le joueur avant la soirée. Seule son amie, qui avait "envoyé des SMS" à Benjamin Mendy, avait été invitée à la fête. Au cours de la soirée, la troisième plaignante a bu environ quatre verres de vodka avant l'agression sexuelle présumée, qu'elle résume en détail.

"Je portais des sous-vêtements mais je pouvais sentir ses doigts à l'intérieur de mon vagin. J'étais juste choquée." Invitée à expliquer le geste que Benjamin Mendy aurait fait vers elle, la troisième plaignante a déclaré : "Il a sorti sa langue comme s'il léchait. J'étais confuse. Mon amie est venue aux toilettes et je lui ai tout de suite raconté." Après la pause déjeuner, le contre-interrogatoire de la troisième plaignante est attendu.