Foot US: Brady n'a pas encore tranché pour son avenir

Eliminé en playoffs de NFL dimanche, Tom Brady (44 ans) a indiqué qu'il n'avait pas encore pris de décision sur la suite de sa carrière alors qu'un potentiel départ à la retraite est évoqué.

La superstar de la NFL, Tom Brady, n'a pas pris de décision quant à son avenir, après l'élimination prématurée des Tampa Bay Buccaneers en play-offs dimanche, alors qu'une éventuelle retraite, à 44 ans, fait l'objet de nombreuses spéculations. "Je n'y ai pas encore beaucoup réfléchi. Je vais prendre les choses au jour le jour et voir où nous en sommes", a déclaré le quarterback en conférence de presse d'après défaite (30-27) concédée face aux Los Angeles Rams.

Brady n'a jamais exclu de jouer au-delà de 45 ans et il lui reste une année de contrat avec les Bucs, franchise qu'il a rejointe la saison passée et menée au titre. "Je serais choqué s'il décidait de ne pas jouer la saison prochaine", avait confié son entraîneur Bruce Arians, plus tôt cette semaine.

"Je pensais juste à gagner"

L'homme aux sept Super Bowls a assuré que pendant le match contre les Rams, il ne lui avait jamais traversé l'esprit que ce pourrait être le dernier de sa glorieuse carrière, longue de 22 ans. "Non, je pensais juste à gagner. C'est ma mentalité, aller sur le terrain et donner à mon équipe le maximum de chances de l'emporter. Je ne pense à rien d'autre", a-t-il dit.

Sa frustration était grande après cette élimination résultant d'un match au scénario fou, qui a vu les Bucs, menés 27-3 à la fin du troisième quart-temps refaire leur retard (27-27), avant que les Rams n'arrachent la victoire d'un tir au but pour avancer en finale de la Conférence nationale. "C'est toujours très dur de perdre comme ça en fin de saison. De toute évidence, nous nous sommes battus avec acharnement, mais au bout du compte, une défaite est une défaite", a-t-il dit résigné.