Biathlon: enceinte pour la première fois, Braisaz-Bouchet va manquer toute la saison

Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique de la mass start en février dernier, ne va pas participer à la prochaine Coupe du monde de biathlon. À 26 ans, elle va donner naissance à son premier enfant.

Justine Braisaz-Bouchet met sa carrière entre parenthèses. Ce vendredi, la biathlète française, âgée de 26 ans, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle allait donner naissance à son premier enfant et que, par conséquent, elle ne pourrait pas prendre part à la prochaine saison de biathlon.

"Et maintenant, on attend…", a écrit la biathlète des Saisies sur Instagram en légende d’une photo où on la voit de profil sur le pas de tir avec un ventre déjà bien gonflé. "A l’année prochaine sur les stades de biathlon", précise-t-elle.

8e du classement général la saison passée

Braisaz-Bouchet, championne olympique de la mass start à Pékin en février dernier, ne sera donc pas présente lors de la première étape de la Coupe du monde, le 24 novembre à Sjusjoen (Norvège). Comme rapporté par L'Équipe, elle avait pourtant pris part à la préparation de l’équipe de France cet été.

En plus de son sacre olympique, la Française a terminé la saison 2021-2022 à la 8e place du classement général de la Coupe du monde. Depuis le début de sa carrière, elle compte 14 podiums sur le circuit principal, un petit globe de la mass start (la saison passée), et une médaille de bronze individuelle aux championnats du monde (à Ostersund en 2019 sur l'individuel).