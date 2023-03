Biathlon: Entraîner la France ? La légende Ole Einar Bjorndalen tempère

Ole Einar Bjorndalen, octuple champion olympique de biathlon, a répondu à l'intérêt d'entraîner l'équipe de France masculine, qui se retrouve orpheline de Vincent Vittoz et Patrick Favre.

Qui seront les prochains entraîneurs de l'équipe de France de biathlon ? Après les départs de Vincent Vittoz et Patrick Favre, la succession est ouverte pour prendre la relève pour entraîner Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin et les Bleus du biathlon, qui sortent d'une saison décevante (six podiums mais aucune victoire). Présent à Oslo pour la dernière étape de l'année, la légende Ole Einar Bjorndalen a répondu à l'intérêt d'entraîner le collectif tricolore.

"Je dois bien réfléchir si cette possibilité arrive. Avant de donner une réponse à la presse, il faudrait questionner la Fédération française de ski ou des membres de l'équipe s'ils ont leur mot à dire, mais je n'y ai jamais pensé, explique l'octuple champion olympique. C'est une super équipe qui a des athlètes fantastiques. Il y a tellement de gros talents, donc celui qui aura ce travail aura un gros privilège en tant qu'entraîneur, car il entraînera cette grosse équipe. Il y a eu beaucoup de bons résultats cette saison, c'est bien mieux que ce qui était prévu, vu leur niveau."

Les biathlètes consultés pour la succession

Après la dernière mass-start de la saison, course où il a terminé à la 4e place, Quentin Fillon Maillet a confirmé qu'il "n'avait pas d'idée" concernant l'identité du nouveau staff des Bleus. "On n'a pas de noms qui nous viennent. Même si on en avait, je ne vous le dirais pas de suite. On ne peut pas annoncer quelque chose dont les personnes ne sont pas encore au courant, rappelle-t-il. Même si ces personnes sont très compétentes, il faut aussi qu'elles acceptent cette mission là. Ça demande quelques sacrifices et quelques changements. Il faut qu'on discute de tout ça. Stéphane Bouthiaux (patron de l'équipe de France de biathlon, ndlr) nous a inclut dans la boucle, chose qui n'avait pas été fait il y a cinq ans. C'est difficile d'avoir l'avis de tout le monde. On est assez concerné par tout ça pour donner un avis même si le choix final sera fait par la Fédération."

Le quintuple médaillé olympique a rappelé l'importance d'inclure les biathlètes dans le choix du futur entraîneur. "Il ne faut pas oublier qu'on est au centre du projet. Si on nous propose quelqu'un qui ne convient à personne, il n'y a aucun intérêt à démarrer sur de mauvaises bases. Il faut qu'on ait des discussions avec les potentielles personnes et la direction pour savoir quelle est la meilleure stratégie, assure QFM. Le coach a un rôle important. Est-ce qu'il faut aller chercher à l'étranger ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a une méthode qui marche bien. L'idée n'est pas de révolutionner. Je sais déjà ce que je ne veux pas mais je suis ouvert à certaines choses."