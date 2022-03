Biathlon: Julia Simon imite Quentin Fillon Maillet et s’impose sur le sprint d’Otepää

Très rapide sur les skis, la Française Julia Simon a remporté le sprint d’Otepää, en Estonie, ce vendredi, à l’occasion de l’avant-dernière étape de la Coupe du monde de biathlon.

Première victoire de l’hiver pour Julia Simon. Alors que la fin de la saison approche à grands pas, la Française a profité de l’avant-dernière manche de Coupe du monde, à Otepää en Estonie, pour aller décrocher un joli succès sur le sprint. Malgré une faute au tir debout, la Savoyarde s’est montrée intraitable sur les skis, avec le meilleur temps des engagées. Elle devance la Norvégienne Karoline Knotten, qui l’a fait trembler jusqu’au bout, et l’Allemande Vanessa Voigt.

Médaillée d’argent avec le relais mixte aux Jeux Olympiques de Pékin, mais frustrée par ses résultats individuels, Simon, 25 ans, embellit ainsi son hiver. Jusqu’ici, elle avait surtout accumulé les deuxièmes places (quatre au total, pour autant de podiums en Coupe du monde en 2021-2022). C’est la quatrième victoire de sa carrière sur le circuit principal, la première sur un sprint, ce qui n’est pas vraiment sa spécialité. De bon augure à la veille de la mass-start, dont elle sera l’une des favorites samedi.

Fillon Maillet en modèle

"Je suis super contente, mais je vais quand même être pénible et râler un peu, parce que cette dernière balle ratée fait mal, a-t-elle raconté au micro de La chaîne l’Équipe à l’arrivée. Mais mes jambes répondaient bien, j’ai regardé le ski de fond avant de venir, où Richard Jouve m’a vendu du rêve. J’ai quand même bien géré, j’ai fait les efforts au bon moment et c’est récompensé." Du côté des autres Françaises, Anaïs Chevalier-Bouchet a pris la 7e place, Chloé Chevalier la 12e, Anaïs Bescond la 18e, Justine Braisaz-Bouchet la 36e et Paula Botet la 37e.

C’est la deuxième victoire cette saison pour une Française en Coupe du monde, avec celle de Justine Braisaz-Bouchet sur l’individuel d’Antholz en Italie. Simon a sûrement dû s’inspirer de Quentin Fillon Maillet, qui s’est lui aussi imposé sur ce même sprint jeudi. Le Français est actuellement en parfaite posture pour s’adjuger le gros globe de cristal, qu’il pourrait remporter dès samedi s’il termine dans les 23 premiers de la mass-start.