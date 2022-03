Biathlon: "L’impression de gagner les courses avant de partir", lâche Fillon Maillet, proche du gros globe

Le sacre se précise: de nouveau impérial lors du sprint samedi à Otepaa (Estonie), Quentin Fillon Maillet n'est plus très loin de s'adjuger la Coupe du monde de biathlon, un titre qu'il pourrait sécuriser dès la prochaine course prévue samedi. L'homme aux 5 médailles lors des derniers JO surfe sur la confiance accumulée.

Quentin Fillon Maillet s’est un peu plus rapproché du gros globe de cristal de la Coupe du monde de biathlon en décrochant la victoire sur le sprint de Otepaa en Estonie. C’est la huitième victoire cette saison en Coupe du monde pour le Jurassien qui a réalisé une razzia aux Jeux olympiques de Pékin avec 5 médailles dont deux titres individuels. C’est aussi sa troisième victoire consécutive en trois courses disputées depuis le retour des JO.

"Trois victoires d’affilé c’est juste inimaginable, assure QFM. Ça me permet d’avoir des points d’avance au général, pour le globe du sprint aussi et c’est que du bonus. Certains de mes adversaires me pensent imbattable et c’est parfait parce que ça me donne un ascendant psychologique qui est important et qui peut faire peur sur la piste."

Si l’on enlève les deux moins bons résultats de la saison, ce qui sera fait en fin de saison pour établir le classement général, Quentin Fillon Maillet possède désormais 195 points d’avance sur son dauphin, le Ffrançais Emilien Jacquelin.

Il reste quatre courses individuelles à disputer avant la fin de la saison, soit 240 points à distribuer. Quentin Fillon Maillet pourrait donc s’assurer le premier gros globe de sa carrière samedi à l’issue de la Mass Start et avant donc la dernière étape programmée la semaine prochaine à Oslo en Norvège. Une voie royale vers une grande première, mais Quentin Fillon-Maillet ne souhaite toujours pas lever les bras avant d’avoir l’assurance d’une fin de saison réussie, jusqu’au bout.

"C’est une de mes qualités d’avoir la tronche pour tenir une saison complète"

"Je suis focalisé sur la prochaine course et un peu à la façon des Jeux olympiques, je n’ai pas envie de profiter trop maintenant et finir moyennement la saison, a lâché Fillon Maillet. J’ai envie de continuer sur cette belle lancée et j’aurai toute la vie pour profiter des médailles olympiques et des globes. Pour le moment j’en ai seulement un de garanti qui est elui de la poursuite, mais le gros et ceux de la mass-start et du sprint je n’ai encore aucune garantie donc il faudra encore être très bon jusqu’à la fin. Et après profiter de tout ça."

Une démarche usante mentalement. "C’est usant car il n’y a pas de moment où il faut relâcher. C’est une de mes qualités d’avoir la tronche pour tenir une saison complète. Ça prend pas mal d’énergie mais j’essaye d’être assez malin sur la récupération, de bien dormir et d’être intelligent sur les à côté, a expliqué l'homme aux cinq médailles olympiques lors des derniers JO. Je commence à sentir la fatigue de la fin de saison, la lassitude et l’envie de rentrer chez moi pour faire d’autres choses, mais finalement j’essaye de ne pas trop penser à ça et je suis assez fier de la façon dont j’aborde les courses depuis quelques temps. J’ai presque l’impression de gagner les courses avant de partir, c’est-à-dire beaucoup de confiance sur le tir sans laisser la place au doute et en étant conquérant."