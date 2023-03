Biathlon (Östersund): troisième de la mass-start, Julia Simon se rapproche un peu plus du Gros Globe

Leader du classement général de la Coupe du monde, Julia Simon a signé le 12e podium de sa saison sur la mass-start d’Östersund en terminant troisième derrière Dorothea Wierer et Lou Jeanmonnot.

Julia Simon fait un pas de plus vers le Gros Globe de cristal. Préservée lors du relais féminin de la veille - où les Bleues ont remporté le petit globe de la discipline - la leader de la Coupe du monde a frappé un grand coup ce dimanche lors de la mass-start d’Östersund. Pour la dernière course de l’avant-dernière étape de la saison, la biathlète des Saisies a terminé troisième derrière Dorothea Wierer et Lou Jeanmonnot.

Dans le coup pour la gagne avant le dernier tir, Julia Simon a manqué la toute dernière balle - pendant que l’Italienne et l’autre Française faisaient un sans-faute - qui mettait fin à ses espoirs de cinquième victoire de la saison. A la faveur d’un dernier tour costaud, Wierer signe son deuxième succès en Suède après l’individuel de jeudi. Très belle course pour Lou Jeanmonnot, qui égale son meilleur résultat en carrière, ainsi que pour Caroline Colombo (18/20), 5e à l’arrivée.

Le sprint d’Oslo comme juge de paix

Si la double vainqueur du Gros Globe fait une belle opération au général, en reprenant 30 points à Simon, la Française garde la main à trois courses de la fin de la saison. Avec 1.003 points, Julia Simon compte 144 points d’avance sur Wierer, nouvelle dauphine de la Française après le faux pas de Lisa Vittozzi (18e avec quatre erreurs).

La dernière étape de la Coupe du monde à Oslo sera donc le théâtre de l’ultime duel entre les deux biathlètes. Le sprint de vendredi sera capital pour Julia Simon, qui devra bien se placer en vue de la poursuite du lendemain, avant de savourer ses rêves de cristal lors d’une dernière mass start sur les pistes d’Holmenkollen.