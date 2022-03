Biathlon (Oslo): scénario de rêve pour Braisaz-Bouchet, qui remporte la dernière mass-start et le globe

Championne olympique à Pékin, Justine Braisaz-Bouchet a remis ça ce dimanche lors de la dernière mass-start de la saison à Oslo. La Française fait coup double en empochant le petit globe de la spécialité pour un souffle.

Justine Braisaz-Bouchet refait le coup des JO. Championne olympique de la mass start à Pékin, la Française a remis le couvert lors de la dernière course de la saison à Oslo (Norvège) pour s'adjuger la victoire. Malgré deux fautes sur le tir couché (18/20), son deuxième temps de ski lui a permis de s'envoler dans le dernier tour et de lever les bras devant Franziska Preuss (18/20) et Marte Olsbu Roiseland (18/20). Elle réalise le coup double puisqu'elle remporte également le petit globe de la spécialité au nez et à la barbe d'Elvira Oeberg, privée de la récompense par sa compatriote Linn Persson sur la ligne.

Dernier tour d'honneur pour Anaïs Bescond

Avant de jubiler pleinement, Justine Braisaz-Bouchet a patienté jusqu'à l'arrivée d'Elvira Oeberg, sa concurrente numéro un pour la quête du petit globe. Mais la meilleure jeune de la Coupe du monde s'est fait souffler la 4e place, synonyme de petit globe, sur la ligne et laisse donc le Graal à la Française pour deux points (162 contre 160). Leader du classement de la mass start au départ de la course, Dorothea Wierer chute au 3e rang (152) après sa 12e place du jour.

Côté français, les sourires étaient également au rendez-vous pour le dernier tour de piste d'Anaïs Bescond, 28e de la mass start et chaleureusement accueillie par les supporters et ses coéquipières de l'équipe de France, qui l'ont dignement fêtée en l'arrosant de champagne dès son passage sur la ligne d'arrivée. La saison de biathlon tirera le rideau à l'occasion de la mass start hommes, où Quentin Fillon Maillet s'élancera pour aller chercher son 4e globe de la saison.