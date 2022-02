JO 2022: l'exploit de Braisaz-Bouchet en or sur la mass-start, 5e titre pour la France

Incroyable Justine Braisaz-Bouchet! La Française a décroché le titre olympique sur la mass-start en biathlon, ce vendredi aux Jeux de Pékin en réalisant deux derniers tirs magnifiques, coiffant ainsi toutes les favorites.

Elle figurait parmi les outsiders, pas vraiment parmi les grandes favorites. C'est pourtant elle qui vient de se couvrir d'or, ce vendredi. Justine Braisaz-Bouchet a remporté la mass-start lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 au terme d'une course fabuleuse.

Tout s'est joué sur le troisième tir (le premier debout). Alors que les favorites norvégiennes luttaient contre les rafales de vent, l'athlète des Saisies a réussi un sans-faute (la seule à le faire avec la Suédoise Elvira Oeberg). En tête sur le pas de tir, Tiril Eckhoff et Marte Roeseland (triplement en or sur ces Jeux) ont, elles, manqué deux cibles, synonymes de deux tours de pénalité.

Impériale sur les skis

La Française, dont le tir n'est pourtant pas le point fort (elle a d'ailleurs échoué à trois reprises sur les deux tirs couchés), a alors pris la tête. Pour ne plus la lâcher. Impériale sur les skis, elle a encore brillé sur le dernier tir avec une seule erreur. Derrière, aucune de ses poursuivantes n'a réussi de sans-faute alors, Justine Braisaz-Bouchet s'est envolée vers son premier titre olympique. Elle a même pris le temps de s'emparer d'un drapeau français pour le brandir fièrement sur la ligne d'arrivée.

"C’était une bataille aujourd’hui parce qu’il y avait énormément de vent, savoure la native d'Albertville sur France TV. Avant le départ, j’ai dit aux kinés: ‘ça va être sport aujourd’hui’. J’ai pris ça avec le sourire et plus la course avançait, plus j’étais calme. Ça allait très bien sur les skis. J’ai pris les tirs les uns après les autres, balle par balle. Je pense très fort à tous mes proches, à mon mari, ma famille. Je suis vraiment heureuse de partager ça avec toute l’équipe et le staff ce soir."

Elle l'a coupée avec 15"3 d'avance sur la Norvégienne Tiril Eckhoff et 34"9 sur Marte Roeseland. Bien partie, la Française, Julia Simon termine sixième et peut nourrir des regrets après avoir manqué six cibles.

Très loin lors de ses précédentes courses sur les Jeux (40e en individuel, 48e en poursuite, 6e en relais), Justine Braisaz-Bouchet apporte la septième médaille du biathlon français en Chine, qui réalise son meilleur total, devant les six médailles de Vancouver en 2010. La France n'est plus qu'à une médaille de son record aux Jeux d'hiver de Sotchi et de Pyeongchang (15 médailles). Elle égale aussi son record de médailles d'or en Corée du Sud.