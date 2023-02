EN DIRECT - Championnats du monde de biathlon : Suivez l'individuel femmes en live

Après la grosse déception Quentin Fillon-Maillet sur l'individuel hommes, place aux femmes, et on espère que cela va sourire aux Françaises et notamment Julia Simon, déjà sacrée sur la poursuite.

Bonjour et bienvenue pour ce live On l'a encore en travers de la gorge, cette 4e place de Quentin Fillon-Maillet sur l'individuel hommes. Le Français était lui-même dégoûté et s'en est pris notamment à son matériel. Julia Simon, elle n'a pas l'air d'avoir des problèmes de matériel après sa très belle victoire sur la poursuite ce week-end. Dossard jaune de la meilleure biathlète de la saison, Julia Simon partira dans les premières concurrentes, avec le dossard 6, à 14h33, peu de temps après la légende Dorothea Wierer. La première Norvégienne, Ingrid Tandrevold, aura le dossard 9. Lou Jeanmonnot partira ensuite avec le dossard 15 (14h37'30), Anaïs Chevalier-Bouchet (17) à 14h30'30, Hanna Oeberg, deuxième au classement de la saison, aura le dossard 20 (14h40). Les autres Françaises partiront plus tard: Chloe Chevalier, 49 à 14h54'30; Caroline Colombo (70), à 15h05. Début de la course à 14h30 sur la chaîne L'Equipe et Eurosport.