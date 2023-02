Mondiaux de biathlon: au pied du podium sur l'individuel, Fillon Maillet peste contre son matériel

Quentin Fillon Maillet a échoué à une frustrante quatrième place ce mardi sur l'individuel des championnats du monde de biathlon à Oberhof (Allemagne). Le Français a regretté la mauvaise préparation de ses skis.

Malgré deux fautes au tir, Johannes Boe est quand même parvenu à remporter la médaille d’or sur l'individuel ce mardi aux championnats du monde de biathlon à Oberhof en Allemagne. Le Norvégien a glané son quatrième titre en quatre courses disputées en Allemagne et a terminé devant son compatriote Sturla Holm Laegreid et le Suédois Sebastian Samuelsson. Un temps en course pour le titre, Quentin Fillon Maillet a raté sa dernière balle puis a vu le bronze s’envoler sur les derniers tours de piste. Une quatrième place frustrante pour le sportif tricolore.

"C'est de la frustration, confie-t-il. Je suis tellement déçu de passer si près encore une fois. J'attendais beaucoup de cette course là parce que j'ai essuyé un bel échec sur la poursuite et pas mal d'autres échecs depuis le début de saison. Je sens que la forme est là il y a de quoi faire et le tir n'est pas loin. Lors de la poursuite c'est ma tête qui n'a pas marché et pas autre chose. Et aujourd'hui cette dernière balle coute tellement cher... On a aussi manqué de chance avec des skis moins performants que les Norvégiens. On en a discuté avec Emilien (Jacquelin), Fabien (Claude) et Johannes (Boe) qui nous a dit qu'on ne pouvait pas rivaliser sur les skis. C'est déjà le cas en temps normal mais avec en plus le matos, c'est dur. Les Norvégiens ne se trompent jamais, c'est tellement rageant. Je ne mets la faute sur personne car chacun a donné le meilleur de lui-même aujourd'hui. Mais c'est frustrant parce que ça se joue sur des petites erreurs qui coutent très cher. Et que je sois 4e ou 40e il n'y a pas de médaille donc c'est une déception."

Fillon Maillet a donné "le maximum"

Déjà quatrième en 2021 à Pokljuka en Slovénie, Quentin Fillon Maillet a encore échoué dans sa quête d’un premier podium aux Mondiaux sur l’individuel. Et pourtant, le Français a tout tenté ce mardi pour enfin grimper sur la boîte. En vain.

"J’ai vraiment donné le maximum en ski, les conditions sont chaudes donc la neige a été de plus en plus lente, avait-il expliqué plus tôt auprès de La chaîne L'Equipe. Cela a été une course vraiment très difficile et il y a une dernière balle qui m’échappe. Elle coûte tellement cher, a enchaîné le premier des non-médaillés du jour. C’est juste la sensation qui est horrible parce que je la voulais cette médaille, je la veux cette médaille et c’est trop tard."

"Si en plus ils ont du meilleur matériel"

A l’image de Quentin Fillon Maillet, les autres Français ont eu du mal à glisser sur la piste d’Oberhof ce mardi. Eric Perrot a fini 32e (18/20) alors que Fabien Claude (16/20) et Emilien Jacquelin (17/20) ont terminé ex-aequo à la 37e place. Dernier tricolore engagé, Antonin Guigonnat (14/20) a déçu avec une 58e position. Bien trop loin des de Johannes Boe.

"L'équipe de Norvège a encore de très bons skis. Déjà ce n’est pas facile de rivaliser avec cette équipe en temps normal. Mais si en plus ils ont du meilleur matériel que nous c’est juste horrible, a lâché un Fillon Maillet désabusé. Johannes Boe m’a doublé dans la ligne d’arrivée et dans la cabane de fin il me dit qu’il avait de meilleurs skis que moi et il l’a vu clairement."

Et Quentin Fillon Maillet de conclure: "Les techniciens donnent leur meilleur. […] Bravo aux Norvégiens et pas de chance pour nous. Je vais transformer cette colère en énergie pour la mass-start."